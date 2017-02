Libye : les corps de 74 migrants retrouvés sur une plage près de Tripoli

Les corps de 74 migrants, morts noyés alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe, ont été découverts sur une plage à l'ouest de Tripoli, a annoncé ce mardi le Croissant-Rouge libyen.

Après le naufrage de leur embarcation, leurs corps ont été charriés par les courants marins jusqu’à leur point de départ, sur une plage libyenne. Ce sont les habitants qui ont découvert le bateau échoué. Ils ont dans la foulée averti les équipes du Croissant Rouge libyen (CRL), selon l’AFP.

« Nous sommes intervenus à la suite d’une alerte des habitants […]. Nos bénévoles se sont rendus à Harcha près de Zaouia (45 km à l’ouest de Tripoli) pour récupérer 74 cadavres de migrants », a confirmé le CRL mardi 20 février sur sa page Facebook.

Un chaos qui profite aux passeurs

Six ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est devenue un carrefour de l’immigration clandestine vers l’Europe. Les passeurs de migrants profitent du chaos politique et organisent des départs, généralement depuis l’ouest du pays, et à destination de l’Italie qui se trouve à 300 kilomètres.

En l’absence d’une armée ou d’une police régulières, plusieurs milices font office de gardes-côtes tout en étant souvent accusées de complicité avec les passeurs, voire d’implication dans ce trafic lucratif.