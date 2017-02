Égypte : dix émeutiers de Port-Saïd définitivement condamnés à mort

La Cour de cassation égyptienne a confirmé ce lundi dix des onze peines de mort prononcées en 2015 à l’encontre de supporters ayant pris part à des émeutes au stade à Port-Saïd en 2012. Celles-ci avaient entraîné la mort de 74 personnes.

La décision de la plus haute juridiction du pays, qui revêt un caractère définitif, survient cinq ans après les émeutes qui ont ensanglanté la cité portuaire de Port-Saïd, dans le nord-est du pays.

Le 1er février 2012, à l’issue d’une rencontre de Première ligue entre le club local de football Al-Masry et les stars du Caire Al-Ahly, des centaines de supporters s’étaient battus, pendant plus d’une heure. Bilan : 74 morts et environ un millier de blessés.

Un premier procès organisé en mars 2013 s’était soldé par 21 condamnations à mort. Des manifestations organisées pour protester contre la sévérité du verdict avaient alors dégénéré en affrontement ouvert avec les forces de l’ordre, entraînant la mort d’une quarantaine de personnes.

72 accusés au total

Un an plus tard, après une décision de la Cour de cassation, un nouveau procès avait été ordonné. Celui-ci s’était tenu en juin 2015 et avait confirmé 11 des peines capitales initialement décidées. 40 des accusés avaient par ailleurs été condamnés à des peines allant de 1 à 15 années de prison. 21 des condamnés, dont sept responsables de la police, avaient en outre été acquittés.

À la sortie de la cour ce lundi 20 février, une vingtaine de membres des familles des victimes ont exprimé leur joie suite à l’énoncé de la décision des juges, en poussant des youyous et en scandant « Dieu est le plus grand », tout en brandissant des photos des victimes. Avec la photo de son fils disparu en pendentif, l’une d’elle a déclaré à l’AFP : « Je suis tellement contente, Dieu merci, j’ai attendu ce verdict [depuis 2012] ».