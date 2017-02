Photographie : enfin un pilote pour les Rencontres de Bamako

Marie-Ann Yemsi, de parents allemands et camerounais, a été nommée commissaire de la 11e édition de la biennale photo.

Pas de programme, aucune info, pas plus de nom d’artiste, ni même un appel à candidatures… on finissait par douter de la tenue, à la fin de l’année, de la plus célèbre manifestation photographique d’Afrique.

Après avoir assuré que les Rencontres « auraient bien lieu », l’Institut français nous révèle en avant-première le nom de la commissaire de la 11e édition de la biennale malienne du 2 décembre 2017 au 31 janvier 2018. Il s’agira de Marie-Ann Yemsi.

Née en Allemagne de parents allemands et camerounais, cette diplômée en sciences politiques est la fondatrice d’Agent créatif(s), un atelier de conseil en art contemporain qui promeut les artistes émergents du continent et de la diaspora. Actuellement commissaire invitée de Art Paris Art Fair (du 30 mars au 2 avril), celle qui se définit comme une « passeuse » permettant aux artistes africains de gagner en visibilité est aussi la commissaire de l’exposition « Le jour qui vient », à la Galerie des Galeries, dans le cadre d’Africa Now (Galeries Lafayette, du 29 mars au 10 juin).