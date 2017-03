Vidéo – Le fabriquant de pain Bomaco mise sur les céréales togolaises

Bonaventure Boma fait des affaires au Togo depuis près de 30 ans. Parti d’une simple épicerie, en 1988, l'homme d'affaires togolais fait aujourd'hui travailler 80 personnes. Sa spécialité : le pain.

Si aujourd’hui il possède aussi plusieurs pizzerias, un hôtel, une discothèque ou encore une pâtisserie à Lomé, c’est surtout grâce à sa boulangerie.

Il a l’idée de l’ouvrir dès 1988. À cette époque, il tient une petite épicerie en périphérie de Lomé. Depuis son comptoir, il réalise que les habitants peuvent faire jusqu’à 10 km pour aller chercher leur pain en centre-ville avant, pour certains, de le revendre dans les quartiers excentrés.

Trente ans plus tard, ses employés produisent plus de 500 baguettes par jour, selon une recette de fabrication qu’eux seuls et leur patron connaissent. Parmi les clients de Bomaco, des particuliers, mais aussi des compagnies aériennes, des casernes militaires, des sociétés minières… Et à la clé, un chiffre d’affaires total de près de 350 millions de F CFA.

Aujourd’hui, il mise sur des céréales locales, comme le sorgho, ou sur des tubercules togolaises comme l’igname, pour proposer des produits diversifiés. Et continue à passer du temps sur le terrain, avec ses employés, y compris pour les livraisons (très) matinales.

