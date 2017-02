Vidéo – Agroalimentaire : la RD Congo veut réduire ses importations

Des espaces dédiés à la culture et à l'élevage, des usines de transformation, une centrale électrique, des logements pour les ouvriers... Non loin de Kinshasa, le parc de Bukanga Lonzo prend forme. Dans un pays où 80% des céréales viennent de l'étranger, ce complexe agro-industriel doit aider la RDC à se rapprocher d'un objectif : l'auto-suffisance alimentaire.

Un milliard et demi de dollars par an : c’est ce que coûte à la RDC ses importations en nourriture. Depuis que le gouvernement congolais a fait ce constat, il a décidé de reprendre sa politique agricole en main et de lancer des partenariats public-privé. Le complexe de Bukanga Lonzo, par exemple.

Financé à hauteur de 47 milliards de F CFA par l’État, le complexe est géré par une entreprise sud-africaine, Africom commodities, qui s’est engagée à employer et à transmettre son savoir-faire à plusieurs centaines de travailleurs congolais.

À lire aussi : Reportage sur le site agro-industriel de Bukanga Lonzo

Pour l’heure, ils produisent, transforment, conditionnent et distribuent localement 250 tonnes de maïs chaque semaine. Les frais de main d’oeuvre et de transports sont réduits, et à l’autre bout de la chaîne, les 10 kilos de maïs sont vendus un peu moins cher que la moyenne, entre 7 500 et 8 000 FCFA

Doté de sa propre centrale électrique, le parc compte aussi accueillir des éleveurs − de porcs, de poulets −, de nouvelles usines de transformation des produits et un réservoir d’eau. Il faut dire que l’espace ne manque pas : le parc de Bukanga Lonzo s’étend sur 75 000 hectares

Réussite est un magazine mensuel économique co-produit par le groupe Jeune Afrique, Canal + Afrique et Galaxie Presse.

Partagez vos réactions sur notre page Facebook ou sur Twitter avec #reussiteCP.

Retrouvez tous les reportages de Réussite en cliquant ici.