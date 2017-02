Mozambique : 7 morts et plus de 130 000 sinistrés après le passage du cyclone Dineo

Selon un bilan publié par l'Institut national de gestion des catastrophes naturelles (INGC), le passage du cyclone tropical Dineo a fait 7 morts et plus de 130 000 sinistrés dans le sud du Mozambique.

« Plus de 20 000 logements » ont été détruits par des « vents et des précipitations très fortes » précise l’INGC dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Des secouristes sont sur le terrain à la recherche d’autres éventuelles victimes, a déclaré vendredi une porte-parole de l’INGC, Simone Ngomane.

Le cyclone Dineo a causé ses principaux dégâts dans la province touristique d’Inhambane, sur la côte sud du Mozambique. Entre 100 mm et 200 mm de précipitations sont tombées entre les deux stations balnéaires d’Inhambane et Vilanculos.

En route vers l’Afrique du Sud

Le Mozambique craint désormais des inondations après le passage de Dineo, un phénomène fréquent et souvent meurtrier dans ce pays d’Afrique australe. Des inondations avaient causé la mort de 800 personnes en 2000 et plus de 100 en 2015.

Le cyclone Dineo, désormais reclassé en dépression tropicale, a poursuivi sa route jeudi vers l’Afrique du Sud et les services météorologiques sud-africains ont placé vendredi l’extrême nord-est du pays en alerte rouge pour de fortes précipitations et des risques d’inondations.