Nigeria : Muhammadu Buhari est en « bonne santé », selon le président du Sénat

Le président nigérian Muhammadu Buhari, en séjour à Londres depuis près d'un mois pour des examens médicaux, est en « bonne santé », a affirmé jeudi le président du Sénat, Bukola Saraki.

Le président du Sénat, Bukola Saraki, s’est rendu ce mercredi 15 février à Londres accompagné du dirigeant de la majorité au Sénat, Ahmed Lawan, et du président de la Chambre des représentants, Yakubu Dogara, pour rencontrer Muhammadu Buhari dans sa résidence diplomatique à Londres. Celui-ci a en effet quitté le Nigeria le 19 janvier pour un contrôle de santé à l’occasion de ses congés.

Mais, alors que son séjour était initialement prévu pour une dizaine de jours, son cabinet a annoncé le 6 février qu’il devait le prolonger, sur recommandation de ses médecins, en attendant des résultats d’examens. Le gouvernement a alors dû démentir, à plusieurs reprises, des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux et dans les médias selon lesquelles il était gravement malade.

Muhammadu Buhari est en « bonne santé » et « il n’y aucune raison de s’alarmer », a de son côté martelé Bukola Saraki, dans un communiqué publié sur sa page Facebook mercredi 15 février. Le chef de l’État était « de bonne humeur », a-t-il par ailleurs relaté.

Dans un message publié le même jour sur son compte Twitter, le président Buhari a lui-même fait savoir qu’il avait apprécié cette visite, remerciant « les Nigérians, chrétiens comme musulmans, pour leurs prières et leurs bons souhaits pour [sa] santé ». Des photographies publiées sur son compte et prises lors de la rencontre avec cette délégation le montrent souriant et apparemment détendu.

Les Nigérians restent méfiants

Le président du Sénat a affirmé ce jeudi qu’il n’y avait pas de « vacance du pouvoir » et que « tous les organes du gouvernement remplissaient leurs missions », dans des messages publiés sur son compte Twitter. Le vice-président nigérian, Yemi Osinbajo, assure toutefois l’intérim du président et les Nigérians restent méfiants, alors que Muhammadu Buhari avait déjà dû se rendre à Londres en 2016 pour soigner une infection persistante de l’oreille interne.

En 2010, son prédécesseur le président Umaru Yar’Adua était décédé de problèmes rénaux, longtemps cachés au grand public. Son hospitalisation à l’étranger avait déclenché des mois d’incertitude politique, jusqu’à sa mort qui a finalement porté au pouvoir le deuxième personnage de l’État, Goodluck Jonathan. La population se souvient également du décès au pouvoir − officiellement d’une crise cardiaque − du militaire Sani Abacha en 1998.