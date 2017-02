Gernot Rohr : « Kimpembe (PSG) a le niveau Ligue des Champions »

Titularisé en raison du forfait de Thiago Silva, Presnel Kimpembe (21 ans, Paris Saint-Germain) a réalisé une prestation quasi parfaite mardi en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-0). Gernot Rohr (ex Gabon, Niger, Burkina Faso), désormais sélectionneur du Nigeria et lui-même ancien défenseur, analyse pour Jeune Afrique la performance du joueur d’origine congolaise du Paris-SG.

Jeune Afrique : Presnel Kimpembe a disputé contre Barcelone son premier match de Ligue des Champions, en l’absence de Thiago Silva. Avez-vous été surpris par ce qu’il a montré ?

Gernot Rohr : Il y a toujours une interrogation quand un jeune joueur s’apprête à disputer un match de ce niveau, face à un tel adversaire. Cela dit, Kimpembe avait déjà été utilisé par Laurent Blanc, puis par Unaï Emery. Et si ce dernier avait décidé de le titulariser contre Barcelone, c’est qu’il lui faisait confiance. Mais j’avoue avoir été vraiment impressionné par ce qu’il a montré pendant quatre-vingt-dix minutes. J’ai eu le sentiment qu’il avait déjà plusieurs matches de Ligue des Champions derrière lui. Il a très bien fait son travail, dans tous les domaines.

Le fait qu’il ait touché beaucoup de ballon dans les premières minutes a-t-il conditionné la suite de son match ?

Bien sûr. C’est toujours très important pour un jeune joueur de réussir un bon début de match, pour se donner confiance. Dès les premières secondes, le PSG a effectué un gros pressing, et il y a participé, en participant à la remontée des quatre défenseurs.

Ce qui m’a vraiment plu, c’est son calme, son assurance. Il a eu le comportement qu’on attend d’un défenseur central

La défense parisienne était relativement jeune et face au trio Messi-Suarez-Neymar, elle a parfaitement soutenu la comparaison. Kimpembe a fait vivre une soirée très difficile à Messi…

Kimpembe a débuté ce match au sein d’une équipe qui tourne très bien. Le PSG venait de battre Bordeaux (3-0), et on sent que depuis le début de l’année, il monte en puissance. Pour Kimpembe, c’était donc plus facile de se sentir à l’aise. Ce qui m’a vraiment plu, c’est son calme, son assurance. Il a eu le comportement qu’on attend d’un défenseur central : calme, rigueur, qualité de relance, présence sur les coups de pied arrêtés et dans le jeu aérien. Il a très bien fait son boulot défensivement, mais il a aussi apporté offensivement quand cela était nécessaire. Il a fait un excellent match, très complet.

A t-il le niveau Ligue des Champions ?

Sur ce qu’il a montré mardi soir, incontestablement. Physiquement, techniquement, tactiquement, on sent que c’est un joueur qui a tout ce qu’il faut pour réussir. Il a été formé au Paris-SG, c’est important pour le club de savoir qu’il peut compter sur des garçons qui sortent de son centre de formation. Bien sûr, après ce match contre Barcelone, il ne faut pas se griser. Kimpembe va devoir confirmer, rester humble. Mais je pense que dans un cadre comme celui du PSG, il va continuer à progresser sans s’enflammer…