Afrique du Sud : un programme culturel sur deux ans pour célébrer la mémoire de Nelson Mandela

La fondation Nelson Mandela a lancé ce lundi un programme de deux ans, conçu pour célébrer la mémoire de Nelson Mandela, et notamment le centenaire de sa naissance le 18 juillet 2018.

Symbolisé par un logo représentant le chiffre 100 et un poing levé, Be the legacy (Sois l’héritage, ndlr), le programme de la célébration du centenaire de la naissance de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918, a été dévoilé à Soweto, près de Johannesburg, en Afrique du Sud, lundi 13 février. C’est à cette même date, il y a 27 ans, que le père de la nation Arc-en-ciel s’était exprimé, dans le stade de Soweto, devant ses partisans.

Le directeur exécutif de la fondation, Sello Hatang, a annoncé une série d’événements artistiques et culturels en 2017 et 2018, en Afrique du Sud et à l’étranger, afin d’inspirer la société et de véhiculer en son sein des valeurs chères à Nelson Mandela : l’intégrité, la passion, le respect ou encore la transparence.

« Ce sont les valeurs qui guident nos vies à la fondation et nous devons les partager chaque jour, dans notre vie quotidienne si nous voulons apporter notre contribution à la société », a-t-il affirmé.

Le programme inclut notamment la publication d’un livre composé de lettres que des enfants sud-africains auront adressés, à titre posthume, au premier président noir de l’Afrique du Sud.

L’ancien ministre Tokyo Sexwale, membre de la fondation Nelson Mandela, en a quant à lui profité pour saluer la mémoire d’un autre combattant de la lutte contre l’apartheid, ami d’enfance de Mandela, Oliver Tambo. Celui-ci, décédé le 24 avril 1993, aurait eu cent ans le 27 octobre 2017.