Eman Ahmed Abd El Aty, Égyptienne de 500 kilos, est en Inde pour se faire opérer

Eman Ahmed Abd El Aty, Égyptienne de 500 kilogrammes, serait la femme la plus grosse du monde. Elle doit subir en Inde une opération de réduction de poids vitale.

Eman Ahmed Abd El Aty, qui pèse aujourd’hui 500 kg, est enfin parvenu à quitter l’Égypte pour se rendre en Inde, via un Airbus spécialement affrété. L’Égyptienne de 37 ans, atteinte d’éléphantiasis, une pathologie qui cause un gonflement des membres et d’autres parties du corps, doit y subir une opération de réduction de poids le mois prochain et qui pourrait lui sauver la vie.

En attendant, Eman Ahmed Abd El Aty devra suivre un régime alimentaire liquide pendant 25 jours, afin de perdre quelque 50 kg. « Ce n’est que lorsque les maladies liées à son obésité seront sous contrôle et qu’Eman aura perdu du poids que nous procéderons à l’opération », a déclaré son chirurgien, le Dr Muffazal Lakdawala à la presse.

150 kg en moins

Celui-ci, qui a proposé à l’Égyptienne de l’opérer gratuitement, estime que l’opération lui permettrait de perdre encore 150 kilos. Elle devrait alors subir cinq mois de physiothérapie, pour se muscler. La patiente pourrait ainsi s’asseoir et se nourrir.

L’histoire de cette femme qui n’a pas pu sortir de chez elle depuis 25 ans a fait le tour du monde depuis que le chirurgien indien s’est proposé à l’automne de l’opérer gratuitement. Mais Eman Ahmed Abd El Aty n’avait pas pu avant ce samedi 11 février se rendre en Inde, les compagnies aériennes étant réticentes à la prendre à leur bord.