En Italie, Issad Rebrab adoube son « successeur »

Issad Rebrab s’est rendu cette semaine en Italie, dans l’usine sidérurgique pour aciers spéciaux de Piombino, en Toscane, accompagné de Said Benikene, le nouveau directeur exécutif de Cevital.

L’occasion pour le président-fondateur de Cevital, le groupe algérien aux 4 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2015, actif dans l’industrie, l’agro-alimentaire, la grande distribution et l’électroménager, de faire découvrir à Said Benikene un des sites européens les plus importants du groupe, acheté en 2015 au groupe italien Lucchini, et de mieux lui faire connaître le fonctionnement de l’entreprise.

La visite a aussi un goût de passage de témoin au tout nouveau directeur exécutif du groupe algérien, en poste depuis le 4 janvier dernier.

Comme Issad Rebrab (72 ans) s’en est lui-même ouvert à Jeune Afrique Business+ le 9 février, Said Benikene est sérieusement pressenti pour lui succéder à la tête de Cevital.