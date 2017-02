RDC : des besoins humanitaires estimés à 2,3 milliards de dollars pour les trois prochaines années

Selon le Plan de réponse humanitaire (PRH) publié ce vendredi par les Nations unies à Kinshasa, les besoins des populations vulnérables de RDC sur la période de 2017 à 2019 s'élèvent à 2,3 milliards de dollars.

Le plan de réponse humanitaire (PRH) « ciblera 6,7 millions de personnes vulnérables, chiffre qui devrait atteindre 7,1 millions en 2018, et 7,2 millions en 2019 », indique vendredi 10 février le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU en RD Congo (Ocha).

« Pour mettre en oeuvre ce PRH, quelque 2,3 milliards de dollars américains seront nécessaires durant les trois prochaines années », poursuit-il.

Selon l’Ocha, « la plupart des besoins sont concentrés dans les zones de conflits à l’est du pays, mais des poches de vulnérabilités existent ailleurs » dans ce pays « frappé depuis plusieurs décennies par une crise aigüe et prolongée ».

Outre les conflits armés, le bureau onusien cite les violences inter-communautaires, ainsi que l’absence de développement parmi les facteurs à la base de la vulnérabilité chronique qui touche la majeure partie des 77 millions des Congolais.

2,1 millions de déplacés internes

Selon le plan de l’Ocha, la problématique des mouvements de population représente plus de la moitié des besoins humanitaires. Il touche plus de 2,1 millions de déplacés internes et près d’un demi million de réfugiés à la fin 2016.

« Le contexte humanitaire est aggravé par les tensions politiques pré-électorales, le ralentissement économique et la propagation des violences inter-communautaires », ajoute-t-on au bureau des affaires humanitaires de l’ONU en RDC.