Maroc : Hamid Chabat, ou la posture du « j’y suis, j’y reste ! »

Hamid Chabat ne lâche rien. Le secrétaire général de l'Istiqlal a annoncé qu'il comptait se présenter à sa propre succession, lors du prochain congrès de son parti qui aura lieu fin mars à Rabat. Ses opposants, qui réclamaient son départ, sont sidérés.

« Pour le moment, c’est notre seul candidat et nous allons nous mobiliser pour qu’il soit réélu », affirme Abdelkader El Kihel, un des principaux soutiens de Chabat au sein du parti nationaliste.

Celui qui a courbé l’échine devant ses collègues après sa bourde sur la Mauritanie, allant jusqu’à leur déléguer ses responsabilités administratives de secrétaire général, a annoncé sa candidature, le jeudi 2 février, dans une interview accordée à la chaîne France 24.

Depuis, ses détracteurs qui avaient demandé son départ « dans la dignité », l’accusant d’avoir souillé leur formation avec « son populisme et son insolence envers le pouvoir », n’en reviennent pas. « Il a retourné sa veste et il en a l’habitude !», persifle un des 38 signataires d’une lettre demandant au controversé secrétaire général de démissionner. « Je ne comprends plus rien. Ce monsieur a atteint le fond et il continue de creuser !», renchérit, énervé, M’hamed El Khalifa, ancien ministre du parti.

« Il a atteint le fond, mais continue de creuser ! »

Un autre senior de l’Istiqlal, Taoufiq Hejira qualifie l’intention de Chabat de garder son fauteuil de « surréaliste ». Fin décembre, il a été traduit, lui et deux de ses collègues, en Conseil de discipline pour avoir défié le fauteur de troubles. « Depuis cette date, je ne le reconnais plus en tant que secrétaire général de l’Istiqlal. De ce fait, je ne me sens plus concerné par sa décision de me sanctionner », affirme-t-il dans un communiqué rendu public ce jeudi 9 février.

Théorie du complot

Face à ses détracteurs, Hamid Chabat, imperturbable, n’en finit pas de brandir la théorie du complot. Il s’estime visé par « l’État profond » qui cherche à le discréditer auprès des Istiqlaliens et à provoquer sa disgrâce par le sérail. « J’ai des informations selon lesquelles le conseiller royal, Taïeb Fassi Fihri, est derrière le communiqué du groupe des 38 qui m’a demandé de démissionner », a-t-il déclaré à France 24.

Ancien ministre des Affaires étrangères, Taïeb Fassi Fihri fait partie d’une famille qui a longtemps régné sur le parti. Il est le beau frère de la députée istiqlalienne, Yasmina Baddou, visée, elle aussi, par une sanction disciplinaire déclenchée par Chabat. Le 31 janvier, il est sorti de son silence pour critiquer les propos « irresponsables » de l’imprévisible secrétaire général sur la Mauritanie et qui ont causé « de grands problèmes à la diplomatie marocaine ».

L’origine de la fortune des Chabat

Le feuilleton « chabatien » n’en finit pas, avec des révélations régulières. Dans son édition du 30 janvier, le quotidien arabophone Al Akhbar a publié une longue liste du patrimoine de la famille Chabat, accumulée entre 2008 et 2016. Des villas, des appartements, des terrains, des comptes à l’étranger… Le tout représentant la somme de 159 millions de dirhams (14,8 millions d’euros) selon le journal.

Ce dernier signale en outre que le controversé secrétaire général aurait pris la précaution d’inscrire ces biens au nom de son épouse et de ses enfants, et qu’il posséderait la nationalité espagnole.

« Ce sont des mensonges. Je n’ai aucun compte à l’étranger et je n’ai pas la nationalité espagnole », a rétorqué Hamid Chabat dans une vidéo postée sur le site de son parti. Il y assure qu’il ne possède qu’une seule maison, son domicile actuel, et un terrain de 2 hectares non immatriculé. Quand à sa femme et ses enfants, « les biens qui leur ont été attribués sont exagérés ».