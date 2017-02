Côte d’Ivoire : les obsèques de Laurent Pokou seront prises en charge par l’État 

Les obsèques de Laurent Pokou, figure emblématique du football africain décédé le 13 novembre 2016 à l'âge de 69 ans seront prises en charge par l'État, a-t-on appris mercredi 8 février après le conseil des ministres.

« Le conseil a décidé de prendre en charge les frais d’obsèques de ce footballeur d’exception », a annoncé mercredi 8 février le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Bruno Koné. Ses funérailles auront lieu du 18 février au 5 mars, a-t-il également précisé.

Gloire du football africain

Laurent Pokou, formé à l’Asec Mimosas qu’il avait ensuite entraîné, avait brillé sous les couleurs du stade rennais dans les années 1970.

L’ancien attaquant avait également marqué l’histoire des Éléphants : il avait été le détenteur du record de buts en Coupe d’Afrique des nations avec 14 réalisations : six buts inscrits en 1968 en Éthiopie et huit en 1970 au Soudan. Un record battu bien des années plus tard, en 2008, par le Camerounais Samuel Eto’o.