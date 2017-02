Côte d’Ivoire : retour sur le lancement de « Be My Guest », un programme inédit en Afrique

Les 3 et 4 février derniers était lancé un magazine 100% digital, inédit en Afrique : "Be My Guest". Retour sur les temps forts du programme.

Un magazine lifestyle diffusé exclusivement sur les réseaux sociaux : telle est l’ambition de Be My Guest, une production Galaxie Africa (filiale audiovisuelle du groupe Jeune Afrique). Pour le lancement pilote de ce magazine diffusé en exclusivité sur Into The Chic (portail féminin de Jeune Afrique), l’équipe a choisi la capitale économique ivoirienne et l’animatrice Konnie Touré pour offrir aux internautes une plongée au cœur de la vie culturelle d’Abidjan.

Une formule 100% digitale

En multipliant les formats 2.0 – diffusion en temps réel, interview-vidéos, photos et autres teasing – le programme a su s’inscrire dans son époque en s’alignant sur les usages de la génération Y. Il a atteint plus de 550 000 personnes sur les deux jours de live (50% du public en Côte d’Ivoire et 50% dans le reste du monde). Parmi elles, la population ultra-connectée, âgée de 18 à 35 ans, composée à 65% de femmes. Les hommes n’étaient donc pas en reste.

L’interactivité au rendez-vous

Succès clé du programme : l’interaction avec les internautes. Lesquels n’ont pas manqué de poser leur questions en direct aux différents invités de l’émission et à Konnie Touré, qui – jamais sans son smartphone – n’a pas manqué d’y répondre et de commenter leurs interventions.

Le public a également pu participer au concours organisé par le programme et Into The Chic, pour figurer au casting de l’émission.

Information, divertissement, proximité

À mi-chemin entre le reportage art de vivre et la télé-réalité, Be My Guest a offert une narration surfant sur les codes qui font aujourd’hui recette : information, divertissement, proximité, notamment grâce à sa city guide, Konnie Touré. Cette voix emblématique de la radio ivoirienne est allée à la rencontre de ceux qui font bouger Babi dans des domaines aussi variés que la musique, l’artisanat, la mode, la beauté ou encore l’art vivant.

En marge des reportages immersifs, comme la visite du quartier artistique de Cava, la séance shopping au PlaYce Mercury en compagnie de la coach en maquillage, Isabelle Moreno, ou d’essayage au showroom du designer Elie Kuame, ce sont les publications intimistes qui ont révélé le potentiel viral de l’émission.

À commencer par l’interview-vidéo de la chanteuse Josey – qui a touché une audience de plus de 300 000 personnes – le déjeuner girly en temps réel avec le mannequin Aurélie Eliam, le Facebook live en compagnie de l’animatrice télé Eva Amani, ou encore la rencontre en direct avec la nouvelle coqueluche de l’humour 2.0 : Prissy a.k.a la dégammeuse.

Sans oublier le brunch avec les influenceuses et blogueuses ivoiriennes, d’Edith Brou à Orphélie Thalmas.





Naturel et connivence ont constitué les atouts phares de ce programme, qui compte bien devenir une référence du genre. Et réitérer l’expérience prochainement dans une nouvelle ville attractive du continent !

Restez connectés sur la page Facebook de Be My Guest et sur Into The Chic !