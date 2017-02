CAN 2017 : tout ce qu’il faut savoir sur la finale Égypte-Cameroun

Le Cameroun et l'Égypte s'affrontent ce dimanche soir en finale de la CAN 2017. Entre les deux équipes, parmi les plus titrées du continent, le match risque d'être très serré. D'autant que leurs défenses respectives, avec deux gardiens exceptionnels, ont été particulièrement performantes dans la compétition.

C’est à 19 heures (GMT) ce dimanche 5 février que sera donné le coup d’envoi de cette confrontation entre le Cameroun et l’Égypte, à Libreville, au Gabon. Une finale rêvée mais pas forcément attendue. Le Cameroun a abordé cette CAN sans certitude, privé qu’il était de bon nombre de ses internationaux. Quant à l’Égypte, si elle détient le record de coupes remportées, elle n’était pas présente lors des trois dernières éditions.

Les Camerounais, qui se sont sortis de justesse de leur poule et n’ont gagné qu’aux tirs au but face au Sénégal en quarts de finale, ont fait preuve d’autorité dans leur demi-finale face au Ghana. Vont-ils continuer sur leur lancée ? L’Égypte va-t-elle reprendre un trône qu’elle a si souvent occupé ?

Voici quelques éléments de réflexion pour nourrir vos pronostics entre amis, avant l’affrontement fatidique.