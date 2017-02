CAN 2017 – On refait le match : « Les Camerounais sont de véritables combattants », estime Lakhdar Belloumi

L’ancien international Lakhdar Belloumi (100 sélections), considéré comme le meilleur footballeur algérien de tous les temps, a beaucoup apprécié la prestation du Cameroun jeudi soir. Face au Ghana (2-0), les Lions Indomptables ont réussi à se qualifier pour leur septième finale de CAN.

Jeune Afrique : Le Cameroun finaliste, personne ou presque ne l’imaginait il y a un mois, alors que plusieurs joueurs venaient de faire défection et que des cadres comme Bédimo ou Chedjou n’avaient pas été retenus…

Lakhdar Belloumi : Oui, c’est une surprise. Le sélectionneur (Hugo Broos, ndlr) a misé sur la jeunesse, avec quelques joueurs plus âgés pour les encadrer. On ne connaissait pas tous les joueurs avant cette CAN, mais ils méritent d’être en finale. Il y a un état d’esprit dans cette équipe. Ce sont de véritables combattants. Ils sont fiers d’être là, de représenter leur pays. Certains pays maghrébins devraient s’en inspirer…

Cette victoire face au Ghana est-elle méritée ?

Le Cameroun a bien géré son match. Il a dominé en partie la première mi-temps, sans concrétiser ses occasions. Là où on voit que c’est une équipe très bien organisée et solide dans toutes ses lignes, c’est quand elle ouvre le score alors que le Ghana domine. Le Cameroun a prouvé qu’il était capable de faire le jeu, car il a des joueurs techniquement très intéressants. Mais il sait subir grâce à sa défense rigoureuse. Il n’a encaissé que deux buts depuis le début de la CAN. Les Lions Indomptables sont capables de se projeter très vite en contre. Ils n’ont pas eu énormément d’occasions en seconde période, mais ils ont su profiter des erreurs de la défense ghanéenne… Et athlétiquement, ils étaient supérieurs.

Avez-vous été déçu par la prestation du Ghana ?

C’est une équipe qui a de la qualité technique. Mais en défense, elle a commis trop d’erreurs. Sur le premier but notamment, qui vient d’abord d’un coup-franc, puis d’une erreur d’un défenseur ; le Ghana est peut-être plus expérimenté que le Cameroun, il a des joueurs plus connus, mais sur ce match, les Lions ont été plus solides, dans toutes les lignes. De plus, les frères Ayew (André et Jordan, ndlr) n’étaient pas dans un grand jour.

Quel sera votre favori pour la finale entre le Cameroun et l’Égypte ?

Je pense plutôt à l’Égypte. Elle aussi effectue un très bon parcours. Elle n’a encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition. Les Égyptiens ont eu une certaine réussite face au Burkina Faso en demi-finale (1-1, 4-3 aux t.a.b). Je crois que les Pharaons sont un peu plus solides, plus expérimentés. Mais ce sera une finale très ouverte, entre deux grands d’Afrique.