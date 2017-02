Football : Drogba refuse l’offre d’un club brésilien

Après plusieurs semaines de tractations, l'international ivoirien Didier Drogba a fini par décliner l'offre que lui proposait le club de football brésilien des Corinthians.

« La vie est faite de choix et ce joueur de renommée mondiale ira vers d’autres horizons cette saison », a conclu le président des Corinthians, Roberto de Andrade, dans un communiqué publié ce mercredi 01 février par le club et intitulé « Merci, Drogba ».

Les négociations entre le joueur et le club duraient depuis mi-janvier, mais elles ont été perturbées par des tensions internes au sein du club brésilien. Le club proposait au joueur un an de contrat et une rémunération mensuelle de 120 000 dollars (111 000 euros), si l’on en croit l’offre largement relayée dans la presse brésilienne.

Sans compter les avantages que recense l’AFP : une voiture blindée, un traducteur 24 heures sur 24, six billets d’avion aller-retour vers l’Europe et une série de bonus s’il terminait meilleur buteur du championnat.

Il n’empêche : selon le joueur, qui s’est exprimé ce mercredi sur le réseau social Twitter, l’heure n’est pas au transfert pour lui.

Où ira Didier Drogba ?

Libre de tout engagement depuis son départ de l’Impact de Montréal, dans le Championnat nord-américain (MLS), en novembre, l’attaquant de 38 ans cherche toujours une nouvelle destination pour relancer sa carrière.

Comme à chaque fin de contrat, le retour de Didier Drogba a un temps été fantasmé par les supporters de l’Olympique de Marseille où l’Ivoirien a officié de 2003 à 2004 à la pointe de l’attaque, conduisant notamment l’OM jusqu’en finale de la Coupe de l’Uefa 2004, perdue contre Valence (2-0).

Lassé des appels du pied jamais concrétisés, un groupe de supporters a manifesté son mécontentement le 15 janvier, au stade Vélodrome lors d’un match contre l’AS Monaco, avec une banderole « Ne fais pas ta pleureuse et retourne en Chine ».

Capitaine de la Côte d’Ivoire aux Mondiaux de 2006 et de 2010, Drogba a connu ses plus belles années au sein du club de Chelsea (2004-2012 puis 2014-2015) avec lequel il a remporté la Ligue des champions, quatre titres de champion d’Angleterre et une Coupe d’Angleterre. Il a également joué sous les couleurs du Shanghai Shenhua et de Galatasaray.