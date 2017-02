CAN 2017 : ce qu’il faut savoir avant la demi-finale Cameroun-Ghana

Le Cameroun et le Ghana s'affrontent ce jeudi soir pour une place en finale de la CAN 2017. Entre ces deux équipes, qui comptent parmi les plus expérimentées du continent et qui n'ont pas remporté une rencontre par plus d'un but d'écart dans la compétition, le match risque d'être particulièrement serré.

C’est à 19 heures (GMT) que sera donné le coup d’envoi de cette quatorzième confrontation entre le Cameroun et le Ghana, à Franceville, au Gabon jeudi. Si on attendait le Ghana à ce niveau de la compétition dans cette CAN 2017, rien n’était moins sûr pour les Lions indomptables.

Les Camerounais se sont sortis de justesse de leur poule, en éliminant le Gabon sur le fil, et n’ont gagné qu’aux tirs au but face au Sénégal en quarts de finale. Peuvent-ils poursuivre leur parcours quelque peu chaotique ? Leur gardien, Fabrice Ondoa, va-t-il leur sauver une nouvelle fois la mise ?

Voici quelques éléments de réponse, avant l’affrontement.