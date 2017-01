CAN 2017 : ce qu’il faut savoir avant la demi-finale Burkina Faso-Égypte

Le Burkina Faso affronte ce mercredi l'Égypte en demi-finale de la CAN 2017. L'occasion pour les Étalons de rejoindre une nouvelle fois la finale, après leur belle prestation de 2013. Mais les Égyptiens, sept fois vainqueur de la compétition, se dressent sur leur route.

Sorti premier de sa poule, devant le Cameroun, autre demi-finaliste, et le Gabon, l’hôte éliminé de cette CAN 2017, le Burkina Faso a bien l’intention de reproduire sa performance de 2013. Il y a quatre ans, en Afrique du Sud, les Étalons avaient atteint la finale avant de s’incliner contre le Nigeria. Mais cette fois, la tâche est particulièrement ardue.

Face à eux à partir de 19 heures (GMT) au stade de Libreville mercredi 1er févier : la sélection égyptienne. Sept fois vainqueur de la compétition (un record), mais absente des CAN 2012, 2013 et 2015, celle-ci est revancharde, et ne manque pas d’atouts, d’autant qu’elle a réalisé une excellente année 2016.

Voici, en une infographie, ce qu’il faut savoir avant la rencontre.