Côte d’Ivoire : Konnie Touré fait découvrir Abidjan aux internautes dans « Be My Guest »

À l’occasion du lancement du magazine digital en temps réel « Be My Guest », Into the chic revient sur le parcours de Konnie Touré, la première city guide de ce programme inédit en Afrique.

L’une des figures de la télé et de la radio préférées des Ivoiriens, Konnie Touré, fait la promotion de la vie culturelle abidjanaise dans Be My Guest, un programme produit par Galaxie Africa.

À travers ce magazine digital, diffusé en temps réel sur les réseaux sociaux, la trentenaire, qui a fait ses armes à City FM avant de rejoindre radio Nostalgie en 2001 – deuxième radio de Côte d’Ivoire où elle restera 14 ans – compte offrir aux internautes une véritable plongée dans la vie culturelle abidjanaise. Et une bouffée d’oxygène : fraîcheur et légèreté sont ses lignes directrices.

De Nostalgie à Vibe radio : deux bonnes écoles

Quand on lui confie les manettes du talk-show Super Morning diffusé sur Nostalgie, aux côtés de deux de ses acolytes, l’animatrice fait déjà ce que l’on nomme aujourd’hui de l’infotainment. « Il y avait beaucoup de naturel, des canulars. On discutait de problèmes de société, tout en apportant de la bonne humeur aux Abidjanais et aux Ivoiriens à travers une bonne sélection de musique, des jeux et beaucoup d’interactivité avec les auditeurs : tous les ingrédients requis pour faire un bon programme. »

Puis l’année 2015 marque un tournant dans la carrière de Konnie. Cette dernière est nommée directrice des programmes de la dernière-née de Lagardère Active International, Vibe Radio : une marque née un an plus tôt au Sénégal, et dans laquelle elle va insuffler son énergie solaire. « Cela n’a pas été facile de quitter la radio qui m’a construite, c’était un gros risque de venir travailler sur un projet ex nihilo. Il a fallu partir de zéro, construire une image. Cela a été un challenge et je n’ai aucun regret aujourd’hui. »

Pour Vibe, elle façonne un ADN feel good, précise-t-elle, avec une programmation musicale axée sur les musiques urbaines. Konnie Touré fait de cette jeune radio une belle vitrine de la vie abidjanaise, en phase avec son époque. « On est dans le très positif. Même dans les infos, on va chercher la proximité, ce qui valorise la vie abidjanaise en général. »

L’esprit feel good au service de Be My Guest

Valoriser la vie abidjanaise, un fil rouge que l’on retrouve dans le nouveau magazine digital Be My Guest, qui est diffusé en temps réel sur la page Facebook du programme et offre au public une plongée dans le petit monde de cette figure de la radio. « Je suis très excitée de participer à ce projet ! L’idée est de faire découvrir la capitale ivoirienne aux internautes à travers des images représentatives de la culture du pays. J’irai à la rencontre de la nouvelle génération, de tous ceux qui font bouger le monde culturel ivoirien dans tous les domaines, de l’art à la mode, en passant par la musique, la danse, le cinéma, ou bien la beauté », s’enthousiasme Konnie TOuré.

Passée par les émissions télévisées On s’éclate et Afrique Etoile diffusées sur RTI, Konnie Touré est également directrice de la société d’audiovisuel et de communication, KonnieVence. C’est dire si elle sera dans son élément avec Be My Guest. « Abidjan est une plaque tournante dans de nombreuses activités. Je veux montrer la vraie image d’Abidjan, et apporter la confirmation que c’est une ville qui continue à bouillonner, à respirer la joie et la vie ».

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous les 3 et 4 février sur la page Facebook de Be My Guest.