Côte d’Ivoire : les fonctionnaires suspendent la grève pour un mois

Réunis en assemblée générale vendredi à Abidjan, les syndicats de la fonction publique ont décidé de suspendre pour une durée d'un mois leur mouvement social entamé le 9 janvier, a-t-on appris auprès de responsables syndicaux.

« Une résolution a été adoptée pour suspendre le mot d’ordre pour une durée d’un mois », a indiqué vendredi 27 janvier Théodore Gnagna Zadi, président de la plateforme nationale des syndicats des organisations professionnelles du secteur public, contacté par Jeune Afrique.

« Nous avons trouvé des points d’entente avec le gouvernement sur cinq des six revendications que nous avions. Les fonctionnaires demandent désormais au gouvernement qu’un accord soit trouvé d’ici un mois concernant les arriérés de salaire, qui concernent entre 120 et 130 000 fonctionnaires sur les 200 000 que compte la fonction publique », a ajouté Théodore Gnagna Zadi, évoquant le mécontentement des grévistes sur ce dernier point.

Plusieurs rencontres avec le gouvernement

Cette décision survient au lendemain d’une nouvelle rencontre entre les responsables syndicaux de la fonction publique et le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Depuis plusieurs mois, les fonctionnaires protestaient contre certaines mesures de la réforme des retraites, et exigeaient par ailleurs le paiement de primes, d’arriérés de salaire et de bonifications salariales.

Ces derniers jours, plusieurs points d’accord avaient été trouvés avec le gouvernement, à l’image des garanties exigées en matière de liberté syndicale, mais aussi sur l’intégration des travailleurs journaliers du secteur public à la fonction publique ou encore sur certaines dispositions de la réformes des retraites. Reste désormais à trouver un accord sur la délicate question des arriérés de salaire.