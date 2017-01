Moi, Mayeso Gwanda, j’ai fait invalider une loi coloniale vieille de 192 ans qui terrorisait le Malawi

"Il faut maintenant débarrasser l'Afrique d’autres lois similaires." Ce témoignage de Mayeso Gwanda, vendeur à Blantyre, au Malawi, a été recueilli par l'Open Society Foundations, un réseau de fondations créé en 1979 par le philanthrope et milliardaire américain George Soros.

Je m’appelle Mayeso Gwanda, je gagne ma vie en vendant des sacs poubelle. Le 10 janvier dernier, j’ai réussi à faire invalider une loi vieille de 192 ans que l’Empire britannique avait imposée à mon pays, le Malawi.

En mars de l’année dernière, près de Blantyre, la police m’a arrêté sur le chemin du marché, en m’accusant d’être « un voyou et un vagabond ». Ce délit remontant à l’ère victorienne désigne le fait de se trouver au bord d’une route « aux fins de troubles à l’ordre public », il est puni d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à 2 ans et demi, et il est utilisé par la police comme moyen de chantage contre la population locale.

Je me suis fait interroger par trois policiers. Ils m’ont frappé avec le plat d’un couteau et m’ont tailladé l’oreille. Ils m’ont demandé de l’argent. Je leur ai dit que je n’avais que 1 500 kwachas (1,90 euros), ils m’ont dit que ce n’était pas assez. Frustrés, ils ont décidé de me punir : ils ont fait venir une voiture de police et m’ont conduit au poste.

J’étais choqué, je ne savais pas ce qui allait m’arriver. Bien que ce fût ma première arrestation, ils auraient pu m’envoyer en prison. J’étais certain de ne pas pouvoir m’en sortir. J’aurais passé six mois en prison sans voir ma fille de six ans, Mawayi. Ma petite entreprise aurait fait faillite.

Heureusement, j’ai fait la rencontre de Mandala Mambalasa, un avocat qui m’a mis en contact avec le Centre d’assistance pour les droits humains et l’éducation for Human Rights Education Assistance. Nous avons décidé de contester la loi elle-même, en affirmant qu’elle allait contre mes libertés individuelles, dont la liberté de circulation. Au bout d’une bataille judiciaire qui a duré près d’un an, nous avons obtenu gain de cause. La Haute Cour du Malawi s’est prononcée en ma faveur.

Je suis fier de pouvoir me sentir libre aujourd’hui ; bientôt ce sera le cas pour le pays tout entier. Cependant, ces lois d’un autre âge sont toujours appliquées en Afrique, dans d’autres ex-colonies britanniques : au Ghana, au Sierra Leone, en Ouganda et au Kenya.