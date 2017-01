Cap sur la Tunisie pour Harvard et Columbia

La Tunisie attire deux des plus grandes universités américaines, Harvard et Columbia. La position géographique, la stabilité et la liberté – eu égard à la situation régionale – ainsi que la tradition intellectuelle du pays sont mis en avant par les deux prestigieux établissements pour expliquer leur présence.

Harvard a installé le 17 janvier un Centre d’études sur le Moyen-Orient et l’Afrique du nord, le premier hors des États-Unis. Il s’agit de permettre aux étudiants et aux chercheurs de Harvard d’approfondir leur travail à partir du terrain. Un programme d’été d’enseignement de la langue arabe ainsi qu’une session de trois semaines en hiver sont prévus.

À terme, le centre pourrait accueillir jusqu’à 100 étudiants et chercheurs américains. Cette opération doit faciliter également l’obtention de bourses d’études pour des étudiants tunisiens admis à Havard. Derrière ce pont tuniso-américain se trouve le banquier tunisien et ancien élève d’Harvard (promotion 1992), Hazem Ben Gacem.

Columbia lorgne la Tunisie aussi

Le responsable des investissements Europe de la banque d’affaires londonienne Investcorp a aidé à la construction du centre, situé dans le chic quartier des affaires du Lac à Tunis. Hazem Ben Gacem a été le co-commissaire général du sommet international de l’investissement Tunisia 2020 qui a eu lieu à Tunis en novembre 2016.

L’université Columbia est également sur les rangs pour prendre pied en Tunisie, mais pour l’heure de manière plus discrète. Elle a récemment organisé une sélection pour choisir le meilleur projet de start-up parmi des équipes issues de 17 universités tunisiennes. Le lauréat représentera la Tunisie à New-York en avril pour la compétition Startup Columbia.

À cette occasion, Slim Khalbous, le ministre de l’Enseignement supérieur a annoncé le 18 janvier que des discussions étaient lancées pour l’éventuelle ouverture d’un bureau estampillé Columbia en Tunisie, sans qu’aucune précision n’ait été donnée pour le moment.