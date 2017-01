RD Congo : l’ex-international Ndaye Mulamba, hospitalisé en Inde, va « un peu mieux »

Hospitalisé depuis début décembre à New Delhi où il est allé suivre des soins appropriés, l'ex-international congolais Pierre Ndaye Mulamba, recordman des buts marqués en une édition de Coupe d'Afrique des Nations (CAN), se rétablit progressivement, selon son entourage.

« Il lui faut encore des exercices de kinésithérapie approfondis, car la douleur est encore là », nous confie, mardi 24 janvier, Me Alain Makengo, avocat de l’Association des anciens champions d’Afrique et mondialistes, qui a accompagné l’ex-international malade en Inde.

Pierre Ndaye Mulamba, 68 ans et auteur de neuf buts lors de la CAN 1974 en Égypte – un record jamais égalé – souffre depuis quelque temps d’une « gonarthrose tricompartimentale du genou gauche ». Faute de moyens financiers, il a dû attendre plusieurs semaines avant son transfert à l’étranger pour des soins appropriés.

Le surnommé « Volvo » a en effet pu quitter Kinshasa début décembre pour un long périple à New Delhi, pris en charge par le gouvernement congolais. Il a été hospitalisé le 6 du même mois à Fostis, un centre hospitalier de la capitale indienne.

Suivi médical hypothétique à Kinshasa

Près de deux mois plus tard, Ndaye Mulamba se porte « un peu mieux », affirme Me Alain Makengo qui estime toutefois qu’il aurait souhaité voir cette vieille gloire du football congolais, vainqueur de la CAN 1974, rester encore quelque temps en Inde pour le suivi approprié de son cas. L’avocat craint surtout que son protégé ne tombe dans l’oubli une fois rentré au pays.

Le coût de la facture médicale s’élève à environ 20 000 dollars, selon une autre source proche du dossier. « Le gouvernement [congolais] a promis de virer cet argent à l’hôpital dans le courant de la semaine », précise-t-il.

Message de soutien de Ndaye aux Léopards

En attendant, pour le dernier match du groupe C entre la RDC et le Togo qui se disputera ce mardi à Port Gentil, deuxième ville du Gabon, Pierre Ndaye Mulamba, depuis son lit d’hôpital, a lancé un vibrant et émouvant message de soutien aux Léopards.

« Qu’ils ne pensent pas que nous les avons abandonnés, nous, leurs aînés, nous les soutenons. Qu’ils fassent comme nous avions fait à l’époque : la coupe nous appartient. Ne craignez rien ! » déclare-t-il, en lingala, dans une vidéo envoyée à Jeune Afrique.