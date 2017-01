Qui est l’acheteur des filiales agroalimentaires du groupe Mimran ?

L’investisseur né au Maroc est sur le point de prendre le contrôle de la Compagnie sucrière sénégalaise ainsi que celui des Grands Moulins de Dakar et d’Abidjan. Pour près de 1 milliard d’euros. Portrait dans le numéro 2924 de Jeune Afrique en kiosques du 22 au 28 janvier.

Avant 2014, Yariv Elbaz était peu connu au Maroc, où il est pourtant né. Le patron du gestionnaire de fonds et investisseur Ycap (1,2 milliard d’euros sous gestion) annonçait alors qu’il rachetait le producteur de farine et de semoule Forafric (marques Maymouna et Ambre), un poids lourd local.

La presse marocaine estimait l’opération à une centaine de millions d’euros. Et, pour sa première incursion sur le continent, le président d’Ycap ne cachait pas ses ambitions : « Nous voulons en faire un champion africain, créateur de valeur et d’emplois, grâce à l’implantation d’unités en Afrique subsaharienne », affirmait-il lors d’une conférence à Marrakech.

Sa plus grosse opération, Yariv Elbaz (41 ans dans quelques semaines) l’a menée en toute discrétion tout au long de 2016. Comme l’a révélé Jeune Afrique Business+ le 16 janvier, il a convaincu le milliardaire Jean-Claude Mimran, 71 ans, de lui céder les joyaux de son empire au sud du Sahara : la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), les Grands Moulins de Dakar (GMD)et les Grands Moulins d’Abidjan (GMA).

Qui est donc l’homme capable de promettre une somme aussi importante ? Son portrait est à lire dans le numéro 2924 de Jeune Afrique en kiosques du 22 au 28 janvier.