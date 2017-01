CAN 2017 – On refait le match : « Le Cameroun a prouvé sa valeur depuis dix jours »

Le Gabon, tenu en échec par le Cameroun (0-0) ce dimanche, est éliminé de la CAN dès le premier tour. Abdeslam Ouaddou, l’ancien défenseur des Lions de l’Atlas du Maroc, n’est guère étonné : selon lui, les Panthères ont manqué de détermination.

Jeune Afrique : Pour la première fois depuis 1994, le pays organisateur est hors course dès la fin du premier tour. Le destin du Gabon vous surprend-il ?

Abdeslam Ouaddou : Pas vraiment. Les Gabonais avaient beaucoup de pression avant ce dernier match, et ils n’ont pas réussi à l’assumer. Hormis lors des dix premières minutes et à la fin de la rencontre, ils n’ont pas réussi à mettre en danger le Cameroun. Pourtant, j’étais plutôt optimiste pour eux après leur début de match. Il y avait de l’envie, du mouvement. Mais cela n’a pas duré. Au niveau de l’envie, de la détermination, c’était vraiment trop peu pour espérer se qualifier.

Hier soir, on a très peu vu Pierre-Emerick Aubameyang, qui a manqué une énorme occasion lors des premières minutes…

Je crois que le Gabon se reposait beaucoup sur lui. C’est effectivement un des meilleurs attaquants du monde, mais il ne peut pas tout faire. Il a besoin des autres. Il a été très bien muselé par les défenseurs camerounais. Les Gabonais ont proposé un jeu trop stéréotypé, trop timoré. Je pense que certaines absences, dont celle de Lemina, ont pesé.

Mais c’est vraiment cela qui m’a surpris : une équipe jouant sa qualification pour les quarts de finale manquant à ce point d’imagination. Il y a bien eu quelques actions de Denis Bouanga, qui a un vrai potentiel, mais ce n’était que par intermittence.

Comment jugez-vous la prestation des Lions indomptables du Cameroun ?

Ils ont connu un début de match difficile, mais ils ont su s’organiser rapidement. C’est une équipe bien en place, solide, qui n’est pas spécialement spectaculaire, mais qui sait être efficace. Au niveau athlétique, c’est aussi assez impressionnant. Sa qualification pour les quarts de finale est d’autant plus remarquable qu’avant la CAN, plusieurs joueurs ont fait défection !

Ce que les Lions ont réalisé lors de ce premier tour prouve qu’il existe une vraie solidarité au sein de l’équipe, un esprit de groupe. Cela s’est notamment vu contre le Gabon. Il y a moins d’individualités que par le passé. Le Cameroun n’a plus de joueurs du niveau de Patrick Mboma ou Samuel Eto’o, mais il compense par sa solidarité.

Le Cameroun affrontera le Sénégal en quarts de finale, le 28 janvier à Franceville. Ce choc vous semble-t-il équilibré ?

Le Sénégal me fait très bonne impression depuis le début de cette CAN. Comme il s’est qualifié dès le deuxième match, il va faire tourner son effectif lors de sa troisième rencontre face à l’Algérie. J’ai tendance à en faire le favori de ce quart de finale, car il me semble plus complet. Il dispose aussi de vraies individualités. Mais le Cameroun a prouvé sa valeur depuis dix jours…