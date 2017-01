Portraits interactifs : qui sont les candidats à la présidence de la Commission de l’Union africaine ?

La succession de Nkosazana Dlamini-Zuma à la tête de la présidence de la Commission de l'Union africaine sera au cœur du 28e sommet des chefs d'État de l'organisation, les 30 et 31 janvier à Addis-Abeba.

Lors du précédent sommet, en juillet à Kigali, aucun des trois candidats, l’Équato-Guinéen Agapito Mba Mokuy, la Botswanaise Pelonomi Venson-Moitoi et l’Ougandaise Speciosa Wandira-Kazibwe, n’avait obtenu les deux tiers des votes nécessaires.

Cette fois-ci, cinq candidats s’affronteront, les 30 et 31 janvier à Addis-Abeba. Deux étaient déjà en lice en juillet, Agapito Mba Mokuy et Pelonomi Venson-Moitoi. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, le Sénégalais Abdoulaye Bathily et la Kényane Amina Mohamed Jibril sont venus renforcer le petit nombre de prétendants. Voici leurs portraits interactifs.

