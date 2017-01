CAN : le Gabon encore accroché

Les Panthères ont encore une fois montré leurs limites mercredi face au Burkina Faso, concédant un match nul (1-1) qui n'arrange personne. Les deux équipes comptent chacune deux points dans un groupe A plus serré que jamais.

Étrange étiquette que celle de pays-hôte d’une compétition. Parfois moteur, souvent inhibant, ce statut ne réussit pas aux Gabonais pour l’instant. Après une terne entrée en matière contre la Guinée-Bissau samedi 14 janvier (1-1), les Panthères ont récidivé mercredi, laissant deux points en route sur la pelouse du stade de l’Amitié (1-1 de nouveau).

Face à une équipe burkinabè convaincante, les coéquipiers d’Aubameyang se sont même retrouvés menés dès la 23e minute, après une frappe sur la barre de PEA. Sur une chandelle anodine, Nakoulma, entré en jeu à la place de Pitroipa, s’est joué de la défense pour ouvrir le score. De quoi plonger le onze gabonais et tout un stade dans l’inquiétude, si ce n’est le désarroi.

Un quart d’heure plus tard heureusement, la star du Borussia Dortmund inscrivait son second but de la compétition sur un penalty, et permettait ainsi à son équipe de recoller au score. Un score qui ne bougera plus jusqu’au coup de sifflet final, et qui suscite bien des inquiétudes pour le Gabon et le Burkina Faso.

Les deux équipes comptent désormais deux points dans un groupe A où la rencontre entre le Cameroun et la Guinée-Bissau de mercredi soir (19 heures heure locale, 20 heures heure française) pourrait dessiner une première tendance. Car jusque-là, difficile d’y voir clair dans cette poule, où les trois premiers matchs joués ont donné lieu à trois matchs nuls.

Le classement provisoire du groupe A :

1 – Gabon : 2 points en 2 matchs

2 – Burkina-Faso : 2 points en 2 matchs

3 – Cameroun : 1 point en 1 match

4 – Guinée-Bissau : 1 point en 1 match