Racisme : la CAN attise la haine de certains internautes

Depuis le début de la compétition, de nombreux internautes ont exprimé leur haine sur les réseaux. Ou quand le sport sert de déversoir à clichés et remarques xénophobes, tout en relançant la polémique sur le racisme anti-Noir dans les pays du Maghreb.

Souvent célébré comme un formidable moyen de dépasser les différences, le sport en général, et le football en particulier, donne malheureusement l’occasion aux opinions les plus crasses de s’exprimer. Depuis son lancement samedi 14 janvier, la CAN 2017 en est un nouvel exemple.

Déçus par les mauvais départs de leurs équipes respectives dans la compétition, certains supporters algériens et marocains s’en sont donné à cœur joie après le premier match de leurs sélections. Ainsi, le nul entre l’Algérie et le Zimbabwe (2-2) a donné l’occasion à certains internautes de déverser des flots de haine raciste, à base de clichés et d’insultes.

Ces commentaires ont suscité la colère, et parfois la désolation, des autres internautes, consternés par tant de bêtise.

D’autres, tout autant en désaccord avec ces insultes, préfèrent se moquer de la stupidité de ceux qui les profèrent.

Malheureusement, le racisme étant un défaut universel, certains supporters des équipes d’Afrique subsaharienne ne sont pas en reste.

Des commentaires qui confirment une tendance déjà largement traitée par Jeune Afrique : la montée du racisme anti-Noir dans les pays du Maghreb, décrit par Kamel Daoud en ce qui concerne l’Algérie, et récemment combattu par les politiques en Tunisie. En avril dernier, une initiative transmaghrébine avait même été lancée sous le slogan « ni esclave, ni nègre ».