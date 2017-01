Vidéo – KivuWatt, la centrale électrique du lac Kivu tourne à plein régime

Le lac Kivu, qui sépare Rwanda et RDC, recèle de grandes quantité de méthane. Ce gaz est exploité par Contour Global, qui en fait de l'électricité grâce à ses installations sur et à proximité du lac. Cette sorte de centrale d'un nouveau genre, Kivuwatt, permet de répondre à un quart des besoins en électricité du Rwanda.

Kivuwatt, inauguré en mai 2016 par le président rwandais en personne, repose sur un long processus : il s’agit d’abord, depuis une plate-forme off shore, de pomper le gaz contenu au fond du lac, de le séparer de l’eau et de le purifier. Il est ensuite acheminé via des pipelines jusqu’à la terre ferme, jusqu’à une centrale électrique qui le re-bascule dans le réseau d’alimentation électrique.

Fruit d’un travail mené entre le Rwanda, la RDC et les États-Unis, et financé en partie par la Banque africaine de développement, Kivuwatt fournit aujourd’hui près d’un quart des besoins en électricité du pays.

Si pour l’heure seulement 16 % des foyers du pays sont raccordés au réseau électrique, la demande est grandissante, assure Contour Global, l’entreprise américaine qui gère aujourd’hui l’exploitation de KivuWatt. D’ici peu, la centrale pourrait ainsi voir s’accroître ses moyens de productions, avec deux nouvelles plate-formes off shore.

En attendant, l’arrivée de l’électricité dans la région booste l’économie locale, le secteur du tourisme par exemple, et permet à la population d’accéder plus facilement à l’eau potable.

