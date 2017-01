Notation financière : l’américain Carlyle se renforce encore en Afrique

The Carlyle Group, fonds d'investissement fort de 169 milliards de dollars d’actifs sous gestion à travers le monde, rachète la moitié du capital de Global Credit Ratings (GCR), l'agence de notation panafricaine basée en Afrique du Sud. C'est la deuxième incursion du colosse américain dans le secteur des services financiers en Afrique, après un investissement en 2014 au capital de la banque nigériane Diamond Bank.

L’opération porte sur environ la moitié du capital de Global Credit Ratings (GCR). Elle a été réalisée par The Carlyle Group auprès de l’équipe de direction à l’origine de l’agence de notation panafricaine – portée par son ex-CEO et actuel président, David Charles King – et de l’institution de développement allemande DEG, qui restent actionnaires minoritaires.

Les détails financiers de l’opération n’ont pas été révélés. Soumise à l’approbation des autorités de régulation, elle devrait être finalisée début 2017.