Diaporama : les internautes tunisiens inspirés par la vague de froid

D'abondantes chutes de neige sont tombées ce week-end dans le nord-ouest de la Tunisie, recouvrant certaines régions d'un épais manteau blanc. Des paysages enneigés que certains internautes tunisiens se sont empressés d'immortaliser et de partager sur les réseaux sociaux.

Si la neige n’est pas rare en hiver sur les hauteurs du pays, la Tunisie connaît depuis plus d’une semaine une vague de froid intense − jusqu’à – 5°- venue d’Europe.

Routes impraticables, automobilistes piégés par la neige, habitants bloqués chez eux ou évacués – pour les plus fragiles -, manque de provisions, interventions des autorités rendues difficiles par l’épaisseur de la neige dans certains endroits… Malgré les inquiétudes, le gouvernement s’est voulu rassurant et a annoncé lundi 16 janvier la mise en oeuvre de mesures urgentes, comme l’ouverture d’une dizaine de centres d’hébergement et l’acheminement de vivres et de couvertures par des équipes de la protection civile.

Un coup de froid qui a aussi émerveillé et inspiré certains Tunisiens sur la Toile, à Aïn Draham, au Kef, à Kasserine ou encore sur le site archéologique de Dougga. En commençant par cette image, partagée par le ministère de l’Intérieur, d’un agent de la garde nationale secourant une femme âgée, et qui a ému dans le pays :

S N O W #vsco #vscocam #morning #snow #tunisia #igers #igerstunisia #aindrahem A photo posted by Tunisia-Megrine (@amalharrar) on Jan 15, 2017 at 1:04am PST