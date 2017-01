Nigeria : l’armée de l’air bombarde un camp de déplacés par erreur et fait plusieurs dizaines de morts

L'armée de l'air nigériane a bombardé par erreur un camp du nord-est du pays mardi. Médecins Sans Frontières déplore au moins 50 morts et 120 blessés, le gouvernement de l'État de Borno parle de 100 morts.

L’erreur a coûté très cher aux populations installées dans le camp de Rann, dans le nord-est du Nigeria, près de la frontière camerounaise. Mardi, l’armée de l’air nigériane a bombardé par erreur ces habitations, faisant plusieurs dizaines de morts, selon un habitant et l’ONG Médecins sans Frontières. Cette dernière estime que 50 personnes seraient mortes et que 120 autres auraient été blessées au cours d’un raid aérien « choquant et inacceptable ». Selon la chaîne CBC, le gouvernement de l’État de Borno évoque un bilan plus lourd encore : 100 morts.

Indignation et incompréhension de MSF

De son côté, l’armée n’était pas en mesure de fournir un bilan précis, affirmant que six employés locaux de MSF et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) avaient été tués et deux soldats blessés au cours de l’attaque.

Passé le choc de la nouvelle, les ONG et l’armée tentent de comprendre comment une telle erreur a pu être possible. « Nous avons reçu des informations faisant état de regroupements de terroristes de Boko Haram quelque part dans la région de Kala-Balge », a expliqué de son côté le major général Lucky Irabor, lors d’un point presse à Maiduguri, la capitale de l’État du Borno.

Explications limitées de la part de l’armée

« Nous avons obtenu les coordonnées et j’ai ordonné à l’aviation d’intervenir pour résoudre le problème. La frappe a été menée, mais malheureusement il s’est avéré que des habitants ont été touchés », a-t-il ajouté.

MSF et le CICR prennent en charge les distributions alimentaires dans les camps de déplacés de Rann. Ces déplacés se sont réfugiés dans ces camps après avoir fui les violences perpétrées par le groupe jihadiste Boko Haram.

L’insurrection de Boko Haram contre le gouvernement nigérian a fait au moins 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés dans ce pays depuis 2009. Les autorités nigérianes affirment que le conflit est entré dans sa phase finale.