RD Congo : de retour à Kinshasa, Roger Lumbala marque son soutien à l’accord du 31 décembre

C'est la fin d'un long exil pour Roger Lumbala. Le président du Rassemblement congolais pour la démocratie-Nationaliste (RCD-N), qui vivait en Europe depuis 2012, est rentré en RD Congo le 15 janvier dernier, rapporte Radio Okapi.

Fin des poursuites contre plusieurs personnalités de l’opposition

Un retour permis par la signature de l’accord politique global et inclusif du 31 décembre dernier, puisque ce dernier implique la fin des poursuites engagées par l’État congolais contre certaines personnalités de l’opposition, dont Roger Lumbala fait partie.

Il était effectivement accusé de connivence avec les rebelles du M23. Lavé de tout soupçon, il s’est exprimé publiquement dès son arrivée à l’aéroport international de N’djili. Et ne s’est pas fait prier pour marquer son soutien à l’accord du 31 décembre, passé sous l’égide du centre diocésain de RD Congo.

Soutien à l’accord du 31 décembre… et à Étienne Tshisekedi

« C’est un sentiment de satisfaction de retrouver mon épouse, mes enfants et de retrouver le pays pour lequel j’ai sacrifié toute ma jeunesse et toute ma vie. Si je suis là, c’est pour le dialogue », a-t-il déclaré.

Il est le père et je suis le fils et le Saint-Esprit

L’occasion pour Roger Lumbala de rappeler son soutien à Étienne Tshisekedi, l’opposant historique à Joseph Kabila. Avec un sens de la formule indéniable : « Si Étienne Tshisekedi, pour lequel je me suis toujours battu, est dans cet accord, ipso facto, Roger Lumbala est dedans. Si Étienne Tshisekedi a déjà réfléchi, il a déjà réfléchi pour moi, parce qu’il est le père et je suis le fils et le Saint-Esprit. »