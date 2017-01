Racisme : Miss Belgique 2017 au cœur d’une polémique

Deux jours après avoir été désignée Miss Belgique 2017, Romanie Schotte est déjà au cœur d'une vive polémique. La jeune femme de 19 ans est accusée d'avoir posté un commentaire raciste sur son compte Instagram.

Le fameux commentaire, effacé depuis, est toujours visible sur la toile ce lundi 16 janvier, grâce aux captures d’écrans réalisées par plusieurs médias et internautes belges. À l’origine de la polémique, une photo postée au mois de mai dernier par la toute nouvelle Miss Belgique, et au-dessous un commentaire dont le caractère raciste ne fait pas vraiment de doute.

En répondant à un internaute qui écrit « That nigga » (« ce nègre ») en désignant un homme noir, assis derrière elle alors que la jeune flamande de 19 ans se prend en selfie dans les transports en commun, elle rétorque : « I know » (« je sais », en anglais) et agrémente le tout d’un émoticône en forme de caca.

La riposte des internautes ne s’est pas faite attendre : le compte Instagram de Romanie Schotte s’est trouvé inondé de « caca » en un rien de temps. Aucun selfie de la jeune flamande n’est épargné.