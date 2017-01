Soudan : le cessez-le-feu à nouveau prolongé de six mois dans le Darfour

Le Soudan a prolongé dimanche de six mois le cessez-le-feu en vigueur depuis juin dans trois États du pays dont le Darfour, ont indiqué des médias officiels. Cette région de l'ouest du pays qui, depuis 2003 est le théâtre d'un conflit armé entre rebelles et forces gouvernementales,

« Le gouvernement présidé par le président Omar el-Béchir a décidé de prolonger le cessez-le-feu de six mois », dans les États du Darfour (ouest), du Nil Bleu (sud-est) et du Kordofan-Sud (sud), a précisé l’agence de presse officielle soudanaise dimanche 15 janvier.

Le cessez-le-feu avait été déjà été prolongé par le président sud-soudanais, de six mois également. Cette mesure avait été décrétée unilatéralement en juin 2016 dans les trois mêmes régions, où les combats entre forces gouvernementales et rebelles ont fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003 selon l’ONU.

Sanctions économiques partiellement levées

En reconnaissance des progrès accomplis par Khartoum, les États-Unis ont annoncé le 13 janvier dernier la levée partielle des sanctions économiques contre le Soudan. Le pays reste toutefois sur la liste américaine des « États soutenant le terrorisme ».

Le conflit armé a éclaté au Darfour en 2003 quand des rebelles issus de minorités ethniques se sont soulevés contre le président soudanais et son gouvernement majoritairement constitué d’Arabes, les accusant de les marginaliser.

Des rebellions similaires ont eu lieu dans les États du Nil-Bleu et du Kordofan-Sud après la sécession du Soudan du Sud en 2011.