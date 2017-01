Bamako : dix start-up primées en marge du sommet Afrique – France

Dix innovations ont été retenues, sur un total d’environ 500 start-up qui avaient proposé leur candidature au concours Digital Africa, initié par l'AFD et Bpifrance, la banque publique d'investissement. À Bamako, lors du Forum économique Afrique-France, elles ont été rendues publiques.

“Notre volonté, c’est de permettre à tous les urbains d’accéder à l’eau courante à domicile”. Avec sa société CityTaps, Grégoire Landel et ses associés ont développé un compteur d’eau installé chez les clients, intégrant le pré-paiement mobile et connecté. Une forme de solution aux nombreux problèmes rencontrés dans le domaine de l’accès à l’eau en zone urbaine en Afrique : “Il y a une triple taxe pour les Africains. Une taxe en temps pour aller se fournir en eau dans les bornes-fontaines ; une taxe en argent car l’eau vendue par des marchands dans les rues est beaucoup plus coûteuse et une taxe en matière de santé car ces eaux transportées en bidons sont souvent contaminées”, explique le quadragénaire.

Selon lui, CityTaps peut à la fois régler les problèmes des sociétés gestionnaires de l’eau, en améliorant leur modèle économique grâce au système de pré-paiement, mais aussi des clients qui pourront gérer à l’avance leur facture d’eau.

Son aventure naissante — 20 prototypes de ces compteurs ont été installés ces derniers mois à Niamey par Veolia — a été primée avec neuf autres starts-up œuvrant en Afrique par un jury d’une quinzaine de professionnels, menés par Karim Sy, le fondateur de Jokkolabs, et Gilles Babinet, fondateur d’Africa4Tech, organisation de promotion d’innovation sur le continent. Environ 500 jeunes pousses avaient candidaté, selon les organisateurs de ce concours Digital Africa.

À Bamako, lors du forum économique organisé en amont du sommet Afrique-France, les dix primés ont pu s’exprimer et présenter leurs innovations : E-Tumba, plateforme de conseil et d’aide à la décision pour les agriculteurs fondée par le Gabonais Dieudonné Okalas Ossami ; Citizen Doc, une réponse médicale en ligne (créé par le Français Arthur André) ; le camerounais Gifted Mom et son aide par sms à la santé infantile et maternelle ; l’application de co-voiturage ghanéenne Mo’Go ; Otrac, une plateforme d’e-learning à destination des praticiens de la santé (fondée par l’anglo-nigériane Farida Mohammed Kabir) ; le service de cautions bancaires pour d’étudiants étrangers Studely ; l’application sénégalaise de gestion de clientèle pour les petits commerces Weebi ; la solution de facilitation de prêts bancaires pour les agriculteurs (Kenya) FarmDrive et enfin, CityTaps.

Toutes cherchent des financements pour se développer. Être primé à Digital Africa leur permet d’obtenir des deux organisateurs du concours, l’Agence française de développement (AFD) et Bpifrance, des accompagnements professionnels et des formations, pour une valeur cumulée maximale de 40 000 euros par lauréat.