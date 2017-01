Monaco au cœur des mots

Le coup d’envoi de la deuxième édition du concours « Au cœur des mots » a été lancé à l’ambassade de Monaco à Paris, fin décembre, en présence des représentants de la principauté et de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), parrains de cette initiative inaugurée en 2012 par l’association des femmes leaders mondiales de Monaco (FLMM).

Fondée et présidée par Hilde Haneuse Heye, femme d’affaires installée dans la principauté, l’association défend l’égalité entre les genres et le dialogue interculturel. Elle a donc lancé un concours d’écriture, en direction de la jeunesse francophone, qui avait mobilisé plus de 400 enfants de 19 pays différents, dont des écoles de l’Algérie, du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Gambie, de Madagascar, du Mali, du Maroc, du Rwanda, du Sénégal, du Togo et de la Tunisie.

Chaque classe avait rédigé un conte tiré du folklore local qui, avait ensuite été publié aux Éditions du Cherche Midi en 2013. Récompensée par un jury présidé par l’Iranienne Marjane Satrapi, l’histoire écrite par les élèves sénégalais du Saré Bafé, a également fait l’objet d’un court-métrage, projeté en 2016 à Monaco et à Paris.

Forte de ce succès, Hilde Haneuse Heye a donc organisé une deuxième édition en octobre 2016, qui réunit cette fois, les jeunes d’une trentaine de pays, dont 13 africains. Le thème est cette fois d’identifier une femme exceptionnelle qui contribue à l’essor social, économique ou culturel de son pays et d’écrire son histoire. Le jury, placé cette fois sous la présidence de la journaliste-écrivain tunisienne, Fawzia Zouari, rendra son verdict fin avril et la remise des prix aura lieu en octobre à Monaco, en présence du prince Albert.