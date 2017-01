Décès : le cinéaste guinéen Cheick Fantamady Camara ne tournera plus

Les obsèques du réalisateur guinéen Cheick Fantamady Camara, mort le 7 janvier au matin à l’âge de 57 ans après avoir longtemps combattu la maladie, auront lieu lundi 16 janvier, à Paris, au cimetière du Père Lachaise, où un dernier hommage lui sera rendu au crématorium à partir de 13h15.

Le plus connu des cinéastes guinéens contemporains avait réussi à se faire un nom parmi les grands du cinéma africain en 2007 avec son premier long métrage Il va pleuvoir sur Conakry, prix du public au Fespaco cette année-là. Il dénonçait dans ce film l’obscurantisme, les traditions surannées, le patriarcat et le cynisme des hommes politiques en racontant les mésaventures d’un jeune caricaturiste travaillant à l’insu de sa famille dans un journal d’opposition – et qui refusait de prendre la succession de son père, imam de la grande mosquée de Conakry.

Animiste revendiqué

Cheih Fantamady Camara avait mis de nombreuses années, ensuite, à trouver les moyens de tourner son second long métrage, Morbayassa, le serment de Kouba, présenté lors du Fespaco 2015, avec dans le rôle principal la chanteuse Fatoumata Diawara. Belle histoire que celle de cette jeune femme ayant été forcée d’abandonner sa fille au Mali et partant à sa recherche en France, où elle a été adopté.

Se revendiquant animiste, pour être fidèle à ses ancêtres et à son pays, volontiers souriant et toujours aimable, Camara disait souvent : « Le cinéma n’a jamais changé quelqu’un, mais il aide à réfléchir. » Et affirmait que sa préférence allait au cinéma « à la fois divertissant et engagé ». Il l’avait prouvé par l’exemple. Malgré toutes les difficultés à surmonter pour pouvoir tourner en Afrique, il entendait bien poursuivre dans cette voie comme il nous l’avait assuré, il y a deux ans, en évoquant de nouveaux projets de films. Qui, hélas, ne verront jamais le jour.