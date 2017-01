RD Congo : DFC, la première chaîne de restauration rapide du pays

DFC est une jeune chaîne de restauration congolaise, née il y a sept ans dans les locaux d'un cybercafé de Kinshasa. Inspiré par les géants du fastfood américain, son créateur Djaffar Amani, aimerait désormais développer des franchises à travers le pays.

Du poulet frit, des serveurs coiffés d’une casquette, des frites et un service rapide : DFC ressemble à s’y méprendre à un restaurant de la chaîne amériaiane KFC (kentucky fried chicken). Mais à la sauce congolaise : au menu, on trouve aussi du makayabu et d’autres plats africains.

C’est en vendant des plats de ce type aux clients de son cybercafé, et en voyageant dans des pays où sont implantés Mac Donald et autres Subways que Djaffar Amani a eu l’idée d’ouvrir son premier restaurant en 2010. Aujourd’hui, il gère trois établissements de restauration rapide dans la capitale congolaise.

Entre réunions avec la responsable des ressources humaines, déplacements dans ses restaurants et gestion de l’approvisionnement en électricité des trois sites, le chef d’entreprise ne chôme pas. Il faut dire que ses établissements tournent à plein régime, y compris celui qui a ouvert en 2016.

Son prochain objectif : cibler davantage les quartiers populaires de la capitale congolaise et se développer sous forme de franchise sur le territoire.

Réussite est un magazine mensuel économique co-produit par le groupe Jeune Afrique, Canal + Afrique et Galaxie Presse.

