Visite éclair de Patrice Talon en Côte d’Ivoire

Le président béninois Patrice Talon est arrivé ce mercredi 11 janvier à Abidjan pour une courte visite en Côte d'Ivoire. Il rencontrera en fin de journée son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, avant de s'envoler pour Paris.

Quelques heures à peine après la composition du nouveau gouvernement ivoirien, Patrice Talon a été accueilli à son arrivée à l’aéroport d’Abidjan par Daniel Kablan Duncan, tout juste nommé vice-président mardi 10 janvier.

Le président béninois, investi le 6 avril dernier, était accompagné de quatre de ses ministres : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, Aurélien Agbenonci pour les Affaires étrangères, Abdoulaye Bio-Tchané, son ministre d’État chargé du Plan et du Développement, et José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable.

Entretien prévu avec Alassane Ouattara

Patrice Talon a rencontré dans l’après-midi le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, avec qui il doit dîner dans la soirée.

Objectif de cette rencontre : évoquer « la mobilisation d’investissements de capitaux publics et privés dans des projets et des programmes aptes à contribuer au développement économique et social » du Bénin, selon un communiqué du ministère béninois des Affaires étrangères.

Patrice Talon doit s’entretenir avec Alassane Ouattara en fin d’après-midi ce mercredi, quelques heures après le remaniement du gouvernement ivoirien. Le président béninois doit ensuite s’envoler pour Paris dans la soirée, précise le service de communication de la présidence.