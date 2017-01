Sénégal : le chanteur Ablaye Mbaye est mort

Le chanteur sénégalais Ablaye Mbaye est décédé ce lundi à Dakar à la suite d'un malaise en studio, a indiqué à l'AFP un de ses proches. La star Youssou Ndour a déploré sur le réseau social Twitter la perte d'un petit frère.

« Ablaye est décédé lundi soir [9 janvier] après avoir fait un malaise en studio », a précisé à l’AFP Guissé Pène, important acteur culturel au Sénégal et proche du chanteur disparu.

« Cela s’est produit alors qu’il procédait aux derniers réglages pour la sortie de son album, prévue le 4 février, un album intitulé Intérêt général« , a-t-il ajouté. Selon lui, la dépouille de l’artiste a été transportée dans un hôpital dakarois.

À l’heure où nous écrivons, aucune indication n’est encore disponible sur ses obsèques.

Youssou Ndour en deuil

Réagissant à la nouvelle sur son compte Twitter, la star sénégalaise Youssou Ndour a écrit lundi soir : « J’ai vraiment perdu un petit frère. » Le message, signé de ses initiales, est accompagné du hashtag #RIPAblayeMbaye.

Selon l’agence de presse sénégalaise (APS), Ablaye Mbaye l’a accompagné en tournée pendant sept ans.

Fils d’une famille de griots, Ablaye Mbaye, de son vrai nom Abdoulaye Mbaye, est né en 1981 à la Médina, quartier populaire de Dakar où a aussi grandi Youssou Ndour, qui l’a pris un temps sous son aile. Non-voyant à la silhouette longiligne, il chante depuis l’âge de douze ans.

Ablaye Mbaye est l’auteur de plusieurs albums et chansons à succès dans le pays, notamment Yaay, maag na (« Maman, j’ai grandi », en wolof), mais aussi de collaborations fructueuses avec d’autres artistes dont Disiz la Peste et Kery James.

Une voix « touchée par la grâce »

Dans un message posté sur Facebook, Disiz la Peste a rappelé avoir enregistré avec Ablaye Mbaye plusieurs chansons – figurant sur deux cassettes publiées par le rappeur franco-sénégalais sous son vrai nom, Serigne Mbaye Guèye.

« Je me souviens de son rire lorsque je tentais de parler wolof. Mais surtout je me souviens de sa voix la première fois que je l’ai entendu chanter. Je n’ai rien dit parce que le jeune rappeur que j’étais était fier, mais combien de fois, et ce soir plus que jamais, je pleure en écoutant sa voix touchée par la grâce », a-t-il écrit.

Plusieurs médias locaux lui ont rendu hommage, tout comme le monde de la culture et ses admirateurs, nombreux à travers le pays.

« Va donc retrouver la lumière… La musique sénégalaise perd une belle voix et un artiste discret », a par exemple affirmé sur Twitter Aïsha Dème, présidente de la Fondation Music in Africa.

Selon APS, son décès survient moins de deux mois après celui de son père, El Hadji Dame Mbaye.