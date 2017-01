Côte d’ivoire : pour pallier l’absence d’adresses postales, la Poste s’en remet à la géolocalisation

Avec 150 000 boîtes postales pour 24 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire ne fait pas exception à une réalité qui concerne 4 milliards de personnes dans le monde. Pour réduire ces lacunes, la Poste ivoirienne propose une application depuis fin décembre, intégrant la technologie de géolocalisation développée par le britannique what3words.

Espadon.chaleur.éventail : un village près de la ville d’Anoumaba au centre de la Côte d’Ivoire. Modeste.déjeunant.enlever : une intersection jusqu’ici sans adresse au sein d’un quartier très peuplé d’Abidjan… La solution de géolocalisation développée par la société britannique what3words permet d’associer chaque carré de trois mètres sur trois de la planète à une adresse fixe. Soit tout de même 57 milliards de carrés qui ont été renommés par la start-up avec trois mots. D’anglais, de français ou de swahili, selon le pays où est utilisée sa technologie.

Pour pallier un faible système d’adressage − 150 000 boîtes postales pour 24 millions de personnes selon le chiffre indiqué par le patron de la poste ivoirienne Isaac Gnamba-Yao à la BBC −, la Poste ivoirienne a annoncé mi-décembre muscler son offre de géolocalisation. Pour ce faire, elle a intégré la technologie de what3words, une start-up co-fondée par Chris Sheldrick, un entrepreneur britannique, et le mathématicien Jack Waley-Cohen.

Le résultat de leur association, dont le détail n’a pas été rendu public, s’est matérialisé du côté ivoirien par la mise en service de l’application Dor2Dor, proposée désormais en téléchargement gratuitement sur Google Play et l’App Store.

Moitié moins de courrier envoyé

Concrètement, les usagers ivoiriens de l’application peuvent localiser l’adresse de leur destinataire en trois mots, et inscrire ces coordonnées d’un nouveau genre − bien plus précises que le GPS et le code postal selon les fondateurs de what3words − sur l’enveloppe papier ensuite convoyée classiquement par les services postaux.

Ce qui pourrait être bienvenu pour la poste ivoirienne qui dans son plan de redressement d’avril 2012 notait que « les nouvelles adresses ont diminué et les volumes de courriers ont reculé de plus de 50% au cours des 10 dernières années ».

D’un point de vue commercial, what3words pourra également être utilisée par la plateforme d’e-commerce Yaatoo, développée par Prosuma, le leader ivoirien de la grande distribution, mais aussi sur la plateforme de leur concurrent Afrimarket qui acceptera bientôt les adresses de trois mots, selon un communiqué diffusé par la société.

La solution est cependant tributaire de la diffusion de smartphones en Côte d’Ivoire, un marché estimé à sept millions d’utilisateurs. Autre bémol : la facilité d’accès de Dor2Dor qui est censé être actionnable depuis mPOSTE, une autre application de mobile money précédemment mise en service par la poste ivoirienne… Mais dont Jeune Afrique n’a pas trouvé trace dans les principaux magasins d’applications.

4 milliards de personnes sans adresse postale

Selon les Nations unies, plus de 4 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas d’adresse physique, en Afrique notamment. What3words n’a pas été la seule start-up à se pencher sur ce problème. Des applications similaires utilisant la géolocalisation pour créer une adresse ont déjà été lancées : LocName en Égypte, ou Anwani, une application qui crée des adresses GPS sécurisées par des code PIN uniques.