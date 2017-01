Tunisie : les 23 joueurs qui participeront à la CAN 2017

La liste officielle des 23 joueurs tunisiens qui défendront les couleurs du pays lors de la Coupe d'Afrique des Nation (CAN) 2017 au Gabon est désormais connue. Et sans surprise.

Le sélectionneur des Aigles de Carthage, Henryk Kasperczak, a tranché. La liste des joueurs retenus a été révélée le mercredi 4 janvier, au terme d’une victoire face à l’Ouganda (2-0) en match amical de préparation pour la CAN. La compétition se tiendra du 14 janvier au 5 février, en présence des cadres habituels de l’équipe.

Abdennour, Khlifa et Msakni

Parmi les 23, on compte des internationaux évoluant en Europe, tels le défenseur Aymen Abdennour (Valence CF) et les milieux offensifs Wahbi Khazri (Sunderland) et Naïm Sliti (Lille).

On recense aussi des joueurs des trois principaux clubs tunisiens : le Club africain (CA), l’Espérance sportive de Tunis (EST) et l’Étoile du Sahel (ESS). Saber Khlifa (CA), ancien joueur d’Evian-Thonon-Gaillard et de l’Olympique de Marseille, et Youssef Msakni, qui s’est déjà illustré par un triplé face à une équipe catalane le 28 décembre en match amical, mèneront à l’attaque.

Henryk Kasperczak admet que sur le plan défensif, des « erreurs » commises lors des deux matchs de préparation en Espagne en vue de la CAN « sont des leçons qu’il importe de corriger ».

Mais il dit croire dur comme fer aux chances de son équipe. « La force de la sélection tunisienne réside dans son jeu collectif. Elle a prouvé sa bonne efficacité offensive, ce qui augure d’un bon parcours lors de la CAN 2017 », a-t-il déclaré à l’agence TAP.

Le sélectionneur franco-polonais avait déjà occupé ce poste en Tunisie entre 1994 et 1998, guidant l’équipe jusqu’à la finale de la CAN 1996, perdue face au pays hôte, l’Afrique du sud. De bon augure pour la suite ? Avant de rêver de finale, les Aigles de Carthage devront d’abord affronter le Sénégal, l’Algérie et le Zimbabwe dans le redoutable groupe B à partir du 15 janvier.

Dimanche 8 janvier, ils disputeront un dernier match amical face à l’Égypte, au Caire.

La liste officielle des 23 joueurs :

Gardiens de but : Aymen Mathlouthi, Rami Jridi, Moez Ben Chrifia.

Défenseurs : Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Syam Ben Youssef, Mohamed Ali Yaacoubi, Aymen Abdennour, Chamseddine Dhaouadi, Slimane Kchok, Hamdi Nagguez, Zied Boughatass.

Milieux de terrain : Ferjani Sassi, Larry Azouni, Naim Sliti, Wahbi Khazri, Mohamed Amine Ben Amor, Ahmed Khalil, Hamza Lahmar.

Attaquants : Youssef Msakni, Taha Yassine Khnissi, Ahmed Akaichi, Sabeur Khlifa.