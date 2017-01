Togo : la cathédrale de Lomé ravagée par un incendie

Un incendie a consumé lundi soir une partie de la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé. Le feu a été maîtrisé grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers.

Le sinistre s’est déclaré en fin d’après-midi du lundi 2 janvier, en plein cœur du grand marché de Lomé. Vers 16h30, l’administrateur de la cathédrale, le Révérend père Désiré Kpodar, a été alerté par un grand bruit du côté de la sacristie, pièce attenante à l’autel où se préparent les prêtres avant les célébrations.

Très vite, une immense foule s’est rassemblée autour de l’édifice pour combattre les flammes avant l’arrivé des pompiers. « Il fallait faire une reconnaissance des lieux pour attaquer le feu à la base et en 45 minutes nous avons maîtrisé les flammes », explique le Lieutenant-Colonel Agoro Tchanilé, commandant des sapeurs pompiers de Lomé.

La cathédrale de Lomé est un monument historique de la capitale togolaise qui attire chaque année des milliers de visiteurs. De style gothique, elle a été construite en 1901-1902 par des missionnaires catholiques allemands. Le 9 août 1985, le pape Jean-Paul II y a célébré la messe lors de sa visite au Togo.

Dégâts matériels importants

« Nous avons subi de grosses pertes au niveau de la sacristie », explique le RP Désiré Kpodar qui indique toutefois qu’il n y a pas eu de blessés ou de pertes en vies humaines. La sacristie de la cathédrale abrite des pièces ornementales d’exception, des chasubles historiques et de précieux documents liturgiques. L’édifice se situe à quelques dizaines de mètres à peine du bâtiment du grand marché dévasté par les flammes en janvier 2013. Un cordon de sécurité a été déployé autour de l’église pour permettre aux enquêteurs d’établir les premières constatations.

Présent sur les lieux pendant l’intervention des sapeurs pompiers, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a préféré attendre les conclusions des enquêteurs pour se prononcer sur les raisons du sinistre. Mais l’hypothèse qui revient avec insistance est celle d’un court circuit, l’incendie ayant pu ensuite se propager à cause de l’ossature en bois massif de la sacristie dans laquelle sont généralement entreposés des cierges, des vêtements et des livres.

L’archevêque de Lomé, Mgr Denis Amuzu-Dzakpah, a assuré que des mesures seraient prises pour permettre à l’église d’accueillir de nouveau les fidèles très rapidement.