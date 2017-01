Football : le PSG en voyage express à Tunis

Le club du Paris Saint-Germain (PSG) a choisi cette année la Tunisie pour son stage hivernal, où il disputera un match amical face au Club africain de Tunis.

Habitué ces dernières années à effectuer son stage de mi-saison (ou « Qatar Winter Tour ») au Qatar – et à Marrakech en 2014 – le champion de France se rendra cette fois-ci en Tunisie pour y disputer le premier « Trophée Ooredoo des Champions ». Organisée à l’initiative du sponsor commun aux deux clubs, l’opérateur de téléphonie Ooredoo, cette rencontre se jouera le 4 janvier au stade de Radès (60 000 places), dans la banlieue sud de Tunis.

Plus un déplacement qu’un stage

Il s’agira de la cinquième visite du PSG en Tunisie, la dernière l’ayant opposé en 2010 à l’Olympique de Marseille (OM) pour le Trophée des Champions.

Mais si les stages hivernaux du club durent traditionnellement quelques jours, celui de cette année a été réduit à moins de deux jours. Survolant la Méditerranée dans l’après-midi du 3 juin, l’équipe repartira pour Paris après le match.

D’après l’Équipe, les dirigeants parisiens auraient d’abord pensé à l’Algérie, avant de finalement opter pour son voisin tunisien, en raison de « doutes portant sur la sécurité et les garanties financières. »

Ben Arfa, Thiago et Emery en conférence de presse

« Je suis très heureux que les joueurs et le staff aient l’opportunité de venir ressentir la grande ferveur pour le football qui anime les Tunisiens. Le Paris Saint-Germain est très populaire en Tunisie avec plus de 575 000 fans sur les médias sociaux et leur nombre augmente chaque jour. Cette tournée sera l’occasion pour nous de venir à leur rencontre. Grâce à leur soutien, nous jouerons dans une ambiance fantastique », avait déclaré début décembre Frédéric Longuépée, directeur général adjoint du club, en conférence de presse.

Quelques jours avant sa reprise en 32èmes de finale de la Coupe de France le 7 janvier, le PSG présentera officiellement à Tunis sa nouvelle recrue, le jeune milieu offensif argentin Giovani Lo Celso. Le Franco-Tunisien Hatem Ben Arfa, Thiago Silva et leur entraîneur Unai Emery tiendront également un point-presse à leur arrivée dans la capitale tunisienne, à 19h30.