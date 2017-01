CAN 2017 : la composition de l’équipe sénégalaise dévoilée

Sur les 23 Lions représentant le Sénégal pendant la CAN 2017, seuls deux évoluent en Afrique. Le sélectionneur de l'équipe, Aliou Cissé, a dévoilé la composition de l'équipe qui sera présente au Gabon.

Il s’agit de Khadim Ndiaye, qui joue en Guinée et de Pape Seydou Ndiaye (Sénégal).

Selon les médias locaux, près de la moitié des 23 Lions disputeront leur première phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) à compter du 14 janvier. D’autres sont plus rôdés : Cheikh Mbengue (Saint-Etienne), Mouhamed Diamé (Newcastle) et Moussa Sow (Fenerbahçe) disputeront leur troisième phase finale de la CAN après celles de 2012 et 2015.

Les 23 Lions seront regroupés à Dakar de lundi 02 janvier à jeudi 05 janvier, puis ils se rendront au Congo, avec un camp de base à Brazzaville, la capitale, d’où ils pourront plus facilement gagner Franceville, dans le sud-est du Gabon, une des quatre villes devant abriter les matches de l’édition 2017 de la CAN.

Au premier tour, le Sénégal évoluera dans le groupe B, surnommé « le groupe de la mort », où il affrontera la Tunisie le 15 janvier, le Zimbabwe le 19 et l’Algérie le 23.

Composition de l’équipe

Gardiens : Abdoulaye Diallo (Çaykur Rizespor/TUR), Khadim Ndiaye (Horoya AC/GUI), Pape Seydou Ndiaye (NGB Niary Tally).

Défenseurs : Lamine Gassama (Alanyaspor/TUR), Serigne Modou Kara Mbodj(Anderlecht/BEL), Zargo Touré (Lorient/FRA), Kalidou Koulibaly (Naples/ITA), Saliou Ciss (Valenciennes/FRA), Cheikh Mbengue (Saint-Etienne/FRA).

Milieux de terrain : Idrissa Gana Guèye (Everton/ENG), Cheikhou Kouyaté (West Ham/ENG), Cheikh Ndoye (Angers/FRA), Pape Kouly Diop (Espanyol Barcelone/ESP), Pape Alioune Ndiaye (Osmanlispor/TUR), Mouhamed Diamé (Newcastle/ENG), Henri Saivet (Saint-Etienne/FRA).

Attaquants : Moussa Konaté (FC Sion/SUI), Famara Diédhiou (Angers/FRA), Moussa Sow (Fenerbahçe/TUR), Mame Birame Diouf (Stoke City/ENG), Sadio Mané (Liverpool/ENG), Diao Baldé Keïta (Lazio Rome/ITA), Ismaïla Sarr (Metz/FRA).