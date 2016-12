Maroc : Hamid Chabat joue son avenir à la tête de l’Istiqlal

Suite à l'impair d'Hamid Chabat sur la Mauritanie, les ténors du parti nationaliste demandent la démission de leur secrétaire général. Coup de balai en vue au sein de la maison istiqlalienne...

Un vent de « déchabatisation » souffle sur le parti de l’Istiqlal. En clair, il s’agit pour beaucoup de pousser Hamid Chabat, secrétaire général de la formation historique, à la démission suite à ses déclarations offensantes à l’égard de la Mauritanie qu’il a qualifiée de « territoire marocain » avant de déclencher une véritable crise diplomatique entre les deux pays.

La colère gronde depuis le 24 décembre. À tel point que hier, 37 ténors de l’Istiqlal, dont d’anciennes figures tutélaires qui ont servi sous Hassan II comme M’hamed Boucetta, Abbas El Fassi et M’Hamed El Khalifa, ont publié une lettre au vitriol reprochant au fauteur de trouble « ses déclarations irresponsables » et lui demandant de partir. “ Il a démontré qu’il n’est ni qualifié ni capable de poursuivre à la tête du secrétariat général du Parti de l’Istiqlal ”, écrivent-ils dans leur communiqué.

Le putsch des seniors

Il faut dire que, depuis sa nomination à la tête du parti en 2012, l’impulsif sexagénaire a accumulé revers et faux pas. « Sa sortie sur la Mauritanie n’est que la goutte qui a fait déborder un vase déjà plein », confie un membre du parti nationaliste. Durant toutes ces années, les Fassis de l’Istiqlal ne l’ont jamais porté dans leur coeur. Ancien syndicaliste au discours populiste, il dérange le conservatisme de l’Istiqlal nourri au nationalisme des années 1950. Jusqu’à maintenant, on gardait le silence dans les rangs de peur de voir le parti imploser.

« Là, non seulement, il a offensé la Mauritanie, mais en plus, il a fait signer à son bureau exécutif un communiqué où il déclare qu’il n’a pas de leçons à recevoir du ministère des Affaires étrangères qui avait jugé ses propos irresponsables », confie la même source istiqlalienne.

Carton rouge du Palais

Depuis Hassan II, jamais l’Istiqlal n’a osé tenir tête au pouvoir « d’une façon aussi effrontée » et, qui plus est, sur des sujets qui touchent la politique étrangère, domaine réservé au roi. Un faille que le secrétaire général du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, ne s’est pas privé d’exploiter pour écarter encore plus l’imprévisible Chabat du prochain gouvernement. « La grande problématique est ce qui s’est passé dernièrement : ses communiqués et ses déclarations contre des communications de l’État », a t-il lâché à la sortie d’une réunion de négociations gouvernementales avec Abdelilah Benkirane, le 29 décembre, rapporte le journal Tel Quel.

Sans compter que la confiance est rompue avec le Palais. Comme le font remarquer ses propres collègues au sein du parti, Chabat a montré qu’il n’est pas capable de comprendre la sensibilité du chantier africain porté par le roi.



Le suspens continue

Chabat acceptera-t-il de partir ? On le saura ce samedi 31 décembre, date à laquelle un conseil national extraordinaire a été convoqué à son initiative. Mais rien n’est moins sûr : le controversé secrétaire général aurait signé un communiqué où il annonce que tous les membres du comité exécutif qui ont désavoué le dernier comité (donc sa personne) seront traduits en conseil de discipline.

Combattif jusqu’au bout, l’ancien syndicaliste, qui a réussi à surmonter de nombreuses crises par le passé, ne cédera pas facilement. Il tentera de convaincre les notables qui l’ont fait élire et qui l’ont toujours soutenu. A suivre.