Photographie : les plus beaux portraits parus dans Jeune Afrique en 2016

Cette année encore, nos journalistes sont allés à la rencontre de personnalités passionnantes. Parfois accompagnés d'un photographe, ils ont dressé le portrait d'artistes, de politiciens, d'hommes d'affaires. Voici une sélection de nos meilleures photos.

Zinedine Soualem, acteur doux amer

De Klapisch à Chabat, en passant par Lelouch ou Gondry, cet ancien mime de rue est devenu un incontournable du cinéma français.



© Cyrille Choupas

À lire aussi : Zinedine Soualem, acteur doux amer

Blick Bassy, boss bassa

On le pensait musicien, on le découvre romancier. Jamais là où on l’attend, cet anticonformiste camerounais cultive sa singularité avec succès.



© Vincent Fournier

Mouhamadou Abass Sall, archidoué

Architecte sénégalais, fondateur et directeur général du cabinet d’architecture Lamtôro, il fait partie d’une nouvelle génération d’architectes ouest-africains. Son objectif : donner un coup de jeune aux villes, tout en respectant leur identité.



© Lee Gottemi

À lire aussi : Mouhamadou Abass Sall, archidoué

Un visa d’entrée (en littérature) pour Ali Zamir

La France a failli refuser de l’accueillir pour la promotion de son premier livre. C’eût été dommage ! Avec Anguille sous roche, le Comorien Ali Zamir est l’un des auteurs en vue de l’année.



© Bruno Levy

Férid Boughedir : « Je tends un miroir aux Tunisiens »

Vingt ans après son dernier film, le réalisateur Férid Boughedir revient sur grand écran avec Parfum de printemps. Une comédie sociale qui évoque les prémices de la révolution de 2011.



© Vincent Fournier

Abdelaziz Baraka Sakin, rire au pays des Janjawid

Avec Le Messie du Darfour, son premier roman publié en français, le Soudanais Abdelaziz Baraka Sakin nous plonge dans un monde violent et absurde où seul l’humour peut sauver l’humanité.



© Cyrille Choupas

Amadou Fall Ba, le hip-hop comme contre-pouvoir

Fondateur d’Africulturban, Amadou Fall Ba est chargé de mission pour les cultures urbaines à la Ville de Dakar.



© Emilie Régnier

Mahamadou Issoufou : « Cette présidentielle, je la sens bien ! »

Aucun scrutin n’est gagné d’avance, concèdait le président sortant, qui se prenait néanmoins à rêver d’un KO. « J’ai tenu mes promesses », affirmait-t-il lors d’une interview réalisée par François Soudan peu avant les élections présidentielles.



© Vincent Fournier

Olivier Tshimanga : « Papa Wemba, c’était mon père »

Révélé par la chanson Pénitence na ngai de Papa Wemba, le guitariste congolais Olivier Tshimanga rend hommage à son « père », à celui qui lui a permis d’être connu sur la scène musicale de la RD Congo et d’ailleurs.



© Bruno Levy

Michel Brunet : « Nos ancêtres étaient noirs, même en Europe »

Quelle est l’origine de l’humanité ? Les connaissances sur les singes concernent-elles l’Homme ? Quelle est la place de l’Afrique dans ces recherches ? Éléments de réponse avec le découvreur de Toumaï au Tchad.



© Vincent Fournier

Rabah Slimani, volonté de puissance

Pilier du XV tricolore, le rugbyman, né de parents kabyles, allie un physique et un mental à toute épreuve.



© Vincent Fournier

À lire aussi : Parcours : Rabah Slimani, volonté de puissance

Felwine Sarr : « L’Afrique n’est toujours pas décolonisée »

Refusant la nostalgie d’un passé traditionnel mais cherchant à construire un futur ancré dans les cultures locales, l’essayiste sénégalais dénonce l’aliénation intellectuelle des élites qui pensent le continent à l’aune du modèle occidental.

© Léo-Paul Ridet/Hanslucas

Tarik Bouarara danser pour la paix

Pour ce chorégraphe algérien la danse est une expérience, qui lui a permis de traverser des jours sombres.



© Louiza Ammi

Richard Bona, la musique en héritage

Artiste de renom mais aussi requin de l’immobilier new-yorkais, patron d’une boîte de jazz à Manhattan, producteur de café brésilien, entrepreneur ultra-actif… Richard Bona sort son septième album, Heritage. Un opus où se mêlent avec délice sonorités cubaines et camerounaises.



© Vincent Fournier

À lire aussi : Richard Bona, la musique en héritage

Hamid Sulaiman, le dessinateur syrien qui dit la guerre civile sans se raconter

Réfugié en France, ce dessinateur syrien livre un bouleversant roman graphique sur la guerre civile qui ravage son pays.



© Alexandre Gouzou

À lire aussi : Hamid Sulaiman, le dessinateur syrien qui dit la guerre civile sans se raconter

Gaël Faye : « La littérature ne s’est jamais vraiment emparée du Burundi »

Surprise inattendue de cette rentrée littéraire, Gaël Faye a reçu le Goncourt des lycéens pour son premier roman, Petit pays, dont la narration se déroule au Burundi à l’aube de l’entrée de ce pays dans la guerre civile, qui l’a contraint à l’exil en 1995.



© Chris Schwagga

L’humain selon Khadra

Dans son nouveau roman, Dieu n’habite pas La Havane, l’écrivain algérien scrute le castrisme finissant et continue d’explorer notre terrestre condition.



© Vincent Fournier

À lire aussi : Littérature : l’humain selon Khadra

Le Camerounais Lamyne M. habille les reines de la basilique de Saint-Denis

Avec ses robes de 3 mètres de hauteur, le Camerounais Lamyne M. habille les reines qui reposent à la basilique de Saint-Denis (Île-de-France), la nécropole des rois de France. Des créations qui tissent un monde pluriel et célèbrent les rencontres.

© Camille Millerand

Lionel Zinsou : « L’Afrique est dramatiquement sous-endettée »

Six mois après sa défaite à la présidentielle béninoise, l’ex-Premier ministre organise les Rencontres Africa 2016, les 22 et 23 septembre à Paris, qui visent à mieux expliquer l’Afrique aux entreprises françaises. La situation économique et la dette du continent font selon lui l’objet de beaucoup de mythes, qu’il s’applique à déconstruire.



© Vincent Fournier

Dans son dernier ouvrage, Tahar Ben Jelloun tente d’expliquer le terrorisme aux enfants

Comment expliquer aux enfants cet aberrant déchaînement de violence ? Dans son dernier ouvrage, l’écrivain franco-marocain Tahar Ben Jelloun s’y attelle, en faisant appel à la sensibilité et à la raison de ses jeunes lecteurs. Bien joué !



© Bruno Lévy

Theodor Michael Wonja : Moi, Allemand et Noir, rescapé des camps nazis

Né à Berlin en 1925 d’un père camerounais et d’une mère allemande, il a connu la persécution sous le régime nazi et dans l’Allemagne de l’après-guerre. À l’occasion de la sortie de son autobiographie traduite en français, Theodor Michael Wonja s’est confié jeudi à Jeune Afrique.



© Cyrille Choupa